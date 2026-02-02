16:46
Власть

Кабмин планирует значительно увеличить взносы за военную службу

На заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутаты обсудили поправки в кодексы КР о неналоговых доходах и о правонарушениях, а также в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах».

Документом предлагается исключить размеры взносов, предусмотренные в действующем законодательстве:

  • прохождение альтернативной службы — 18 тысяч сомов;
  • прохождение сборов мобилизационного резерва — 50 тысяч сомов;
  • освобождение от призыва на военную службу с зачислением в запас второй категории — 25 тысяч сомов.

Вместо этих сумм предлагается прописать, что размер денежных взносов, поступающих в республиканский бюджет, определяет кабинет министров КР.

Также законопроектом предлагается в 10 раз повысить штраф за нарушение военнообязанным или призывником правил воинского учета — с 1 тысячи сомов до 10 тысяч сомов.

При этом после принятия законопроекта предлагается внести изменения в подзаконные акты КР, которые предусматривают значительное увеличение взносов, как отмечается, с учетом нынешнего экономического роста и инфляции:

  • гражданам от 22 до 40 лет, прошедшим альтернативную службу и изъявившим желание пройти сборы мобилизационного резерва, — 75 тысяч сомов;
  • военнообязанным до 30 лет, состоящим на воинском учете запаса первой категории и изъявившим желание пройти сборы мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса и получить первое воинское звание офицерского состава — 90 тысяч сомов;
  • гражданам, призванным на альтернативную службу по семейным обстоятельствам, — 25 тысяч сомов;
  • гражданам, призванным на альтернативную службу и имеющим степень ограничения по состоянию здоровья, — 40 тысяч сомов;
  • гражданам 25 лет и старше, не прошедшим военную или альтернативную службы и не изъявившим желание пройти сборы мобилизационного резерва, для зачисления в запас второй категории — 50 тысяч сомов.

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель министра обороны Таалайбек Шаршеев сообщил, что в 2024 году поступило 1 миллиард 200 миллионов сомов за счет всех сборов, указанных в законе. Средства поступили в республиканский бюджет, Министерству обороны из них было перечислено около 700 миллионов сомов.

Депутат Дастан Бекешев предложил принять законопроект, но отсрочить его реализацию на год, отметив, чтобы «не портить настроение людям перед президентскими выборами».

По итогам обсуждения законопроект одобрен в первом чтении.

Ссылка: https://24.kg/vlast/360230/
просмотров: 420
