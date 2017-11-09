Увеличить пошлину за расторжение брака намерены в Казахстане

Увеличить пошлину за расторжение брака предложили в Казахстане, сообщил Tengrinews.kz.

По данным издания, депутат Али Бектаев обеспокоен истощением семейных ценностей. Доказательство тому, по его мнению, — ежегодный рост числа пожилых людей в домах для престарелых.

«Потерю уважения к родителям можно назвать началом снижения семейных ценностей. Последствием этого является достижение до особо опасного уровня разводов среди молодых семей. За последние пять лет количество разводов составило 51 тысячу 775, увеличившись на 4 тысячи. Нельзя говорить, что причиной являются только социально-экономические проблемы. Главная причина — это снижение воспитания», — сказал он.

Депутат озвучил ряд предложений для сохранения семей, в том числе и установление пошлины за расторжение брака в повышенном размере, чтобы «это чувствовалось материально».

Отметим, число разводов растет и в Кыргызстане. Согласно официальной статистике, в 2015-м было зарегистрировано 7 тысяч 718 разводов, а в 2016-м уже 9 тысяч 98.

Большим количеством разводов огорчен и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.