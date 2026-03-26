В Узбекистане хотят запретить разводы в первый год брака

В Узбекистане планируют ввести ограничение на расторжение брака для молодых семей, состоящих в союзе менее одного года. Кроме того, законопроект предусматривает значительное увеличение срока, который суд может назначить для примирения супругов, пишет Podrobno.uz.

Согласно законопроекту, супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, смогут подать заявление на развод в загс только при условии, что с момента регистрации брака прошло не менее двенадцати месяцев. Аналогичное требование планируют внедрить и для судебного порядка расторжения брака. Исключение составят лишь случаи, связанные с семейным (бытовым) насилием — для пострадавших лиц сохранят право на развод без учета стажа семейной жизни.

Подготовленные поправки в Семейный кодекс также направлены на усиление материальной защиты детей. В частности, минимальный размер алиментов на одного ребенка хотят установить на уровне не ниже величины минимальных потребительских расходов. Для обеспечения прозрачности выплат предлагается внедрить механизм обязательного открытия специальных банковских счетов на имя несовершеннолетних, где будут аккумулироваться взыскиваемые средства под контролем органов опеки.
