В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества

В УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Д.М. Женщина попросила принять меры в отношении мужчины, который, представившись членом одного из общественных объединений, под предлогом оказания юридической помощи по возврату жилья, войдя в доверие, завладел ее денежными средствами.
Как установлено, первую сумму в размере 20 тысяч сомов он получил при личной встрече в одном из кафе в районе Ошского рынка. В дальнейшем, ссылаясь на расходы, связанные с поездками в органы прокуратуры, следствия и судебные инстанции, подозреваемый продолжал выманивать денежные средства, которые перечислены ему через мобильное приложение «Мбанк». В результате противоправных действий причинен материальный ущерб на общую сумму 360 тысяч сомов.
По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.
«Уважаемые граждане, если вы пострадали от преступных действий злоумышленника, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0706150797 и 102», — говорится в сообщении.