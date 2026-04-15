Общество

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества

В УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Д.М. Женщина попросила принять меры в отношении мужчины, который, представившись членом одного из общественных объединений, под предлогом оказания юридической помощи по возврату жилья, войдя в доверие, завладел ее денежными средствами.

Как установлено, первую сумму в размере 20 тысяч сомов он получил при личной встрече в одном из кафе в районе Ошского рынка. В дальнейшем, ссылаясь на расходы, связанные с поездками в органы прокуратуры, следствия и судебные инстанции, подозреваемый продолжал выманивать денежные средства, которые перечислены ему через мобильное приложение «Мбанк». В результате противоправных действий причинен материальный ущерб на общую сумму 360 тысяч сомов.

По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого П.У., 1959 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД столицы.

«Уважаемые граждане, если вы пострадали от преступных действий злоумышленника, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0706150797 и 102», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей автомобилей
Мошенничество в Сокулуке: фермер лишился скота почти на 4 миллиона сомов
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием мессенджеров
В Бишкеке адвокат подозревается в мошенничестве. Обещал помочь с уголовным делом
В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
Обещал перевести деньги в КНР и исчез: в Бишкеке задержан подозреваемый
Лейтенанта милиции, сотрудника УВД Бишкека, заподозрили в мошенничестве
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей участков
Кыргызстанку задержали по подозрению в мошенничестве в Камбодже
Популярные новости
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
15 апреля, среда
10:00
«Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын» «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детски...
09:52
Лицензирование упростили. За восемь месяцев в КР открыли около 40 новых школ
09:43
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
09:34
Ответственное развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС обсудил Межправсовет
09:32
В ряде жилмассивов и сел Бишкека 16 апреля не будет воды