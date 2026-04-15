В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества

В УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Д.М. Женщина попросила принять меры в отношении мужчины, который, представившись членом одного из общественных объединений, под предлогом оказания юридической помощи по возврату жилья, войдя в доверие, завладел ее денежными средствами.

Как установлено, первую сумму в размере 20 тысяч сомов он получил при личной встрече в одном из кафе в районе Ошского рынка. В дальнейшем, ссылаясь на расходы, связанные с поездками в органы прокуратуры, следствия и судебные инстанции, подозреваемый продолжал выманивать денежные средства, которые перечислены ему через мобильное приложение «Мбанк». В результате противоправных действий причинен материальный ущерб на общую сумму 360 тысяч сомов.

По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого П.У., 1959 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД столицы.

«Уважаемые граждане, если вы пострадали от преступных действий злоумышленника, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0706150797 и 102», — говорится в сообщении.