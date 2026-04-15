В ряде жилмассивов и сел Бишкека 16 апреля не будет воды

В жилмассивах и селах, вошедших в состав Бишкека согласно администартивно-территориальной реформе, 16 апреля с 9.00 до 00.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения: села Сарбан, Джал, Верхний Орок, жилмассив «Верхний Орок», село Кашкабаш, 105-й контур, жилмассив «ТЭЦ-2», села Селекция, Достук, жилмассивы «Ак-Ордо» (южнее улицы Ахунбаева, а также Сокулукский район выше улицы Ахунбаева, южнее улицы Омур), «Сары-Озон», села Плодовое, Калтар.

Отключение связано с реконструкцией на водозаборе «Баш-Кара-Суу» и городских водопроводных сетях.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.