Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль, сообщает газета The Jerusalem Post.

Турецкий лидер заявил журналистам после выступления на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле, что может начать военные действия против Израиля, чтобы не позволить изгнать палестинцев с их территорий.

В ходе мерориятия он обвинил Израиль в совершении зверств в отношении Палестины и Ливана.

Издание отмечает, что это заявление вызвало резкую реакцию со стороны министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху, назвавшего турецкого президента «диктатором-мегаломаньяком с империалистическими амбициями». Он также пообещал представить израильскому правительству предложение о полном разрыве дипломатических отношений с Турцией.

Редколлегия The New York Times опубликовала разгромное письмо, в котором объяснила, как действия американского президента Дональда Трампа в Иране ослабляют США.

Издание отметило, что редколлегия The New York Times — это группа обозревателей и экспертов, которая отделена от редакции новостей.

Авторы письма обвинили главу Белого дома в безрассудстве и халатности, так как он «пренебрег тщательным военным планированием и действовал, руководствуясь интуицией и самообманом», а также не учел рисков.

При этом они заметили, что «иранский режим не заслуживает сочувствия», и в результате американской операции он существенно ослаблен, однако конфликт ослабил и Соединенные Штаты.

«Господину Трампу наконец-то следует осознать некомпетентность своего импульсивного, одиночного подхода. Ему следует привлечь Конгресс и обратиться за помощью к союзникам Америки, чтобы минимизировать ущерб от войны», — говорится в письме.

Страны Европы работают над планом по контролю над Ормузским проливом без США, пишет The Wall Street Journal.

Французские дипломаты считают, что вовлеченность Вашингтона сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, отмечает газета. А британские чиновники полагают, что недопуск Штатов вызовет гнев Дональда Трампа и выльется в сокращение масштабов операции.

Мировая экономика может уйти в рецессию, если война с Ираном будет идти и летом. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Иран оценил ущерб от ударов США и Израиля в $270 миллиардов. Об этом заявила официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани.

По ее словам, более точные цифры назовут позднее — после процедуры из нескольких этапов. Первый из них — оценка ущерба непосредственно зданиям, второй — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.

Ранее сообщалось, что Тегеран потребовал от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя иранского посольства в Пакистане и другие источники, новый раунд переговоров США и Ирана может пройти на этой неделе или в начале следующей.

Понтифик выступил с посланием о «тирании большинства». Спустя два дня после резких высказываний Дональда Трампа в свой адрес он выпустил обращение к участникам собрания в Ватикане. В нем Папа Римский Лев XIV изложил, что, по его мнению, политические системы остаются устойчивыми только при наличии прочной моральной основы. В противном случае демократия может превратиться в «тиранию большинства» или стать прикрытием для господства экономических и технологических элит.

Понтифик отметил, что легитимность власти определяется не масштабом ресурсов, а тем, как именно она реализуется. «Легитимность определяется мудростью и добродетелью акторов», — говорится в тексте.

Папа Римский подчеркивает, что накопление экономической или технологической мощи само по себе не дает права на управление.

Он призвал мировых лидеров избегать стремления к чрезмерной концентрации власти.

Израиль будет продолжать военную операцию в Иране до момента, пока там не сменится режим, заявил глава «Моссада» Давид Барнеа.

Китай представил план из четырех пунктов по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новой масштабной инициативой, направленной на деэскалацию конфликта и укрепление безопасности в Ближневосточном регионе. План представлен в ходе официальной встречи китайского лидера с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Пекине.

Он включает в себя следующие ключевые обязательства: