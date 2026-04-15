Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля

Российский рубль, китайский юань и евро заметно укрепились. Доллар стабилен. Казахский тенге продолжает падать. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,0423 сома (рост на 0,81 процента). Установил новый максимум апреля. Отметку в 103 сома евро преодолел впервые с конца января 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,52 сома, продажа — 103,50 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1525 сома (рост на 1,05 процента). Максимум этого года. Курс превысил январский пик (1,1438 сома) и достиг предельных значений с середины 2022-го. С начала апреля рубль укрепился на 7,06 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,141 сома, продажа — 1,169 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1833 сома (снижение на 0,49 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1733 сома, продажа — 0,1952 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,829 сома (рост на 0,25 процента). Новый рекорд 2026 года. Валюта продолжает обновлять многолетние максимумы.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,97 сома.
Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.