Экономика

Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля

Фото из интернета. Евро преодолел отметку в 103 сома впервые с конца января 2026 года

Российский рубль, китайский юань и евро заметно укрепились. Доллар стабилен. Казахский тенге продолжает падать. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,77 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,0423 сома (рост на 0,81 процента). Установил новый максимум апреля. Отметку в 103 сома евро преодолел впервые с конца января 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,52 сома, продажа — 103,50 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1525 сома (рост на 1,05 процента). Максимум этого года. Курс превысил январский пик (1,1438 сома) и достиг предельных значений с середины 2022-го. С начала апреля рубль укрепился на 7,06 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,141 сома, продажа — 1,169 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1833 сома (снижение на 0,49 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1733 сома, продажа — 0,1952 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,829 сома (рост на 0,25 процента). Новый рекорд 2026 года. Валюта продолжает обновлять многолетние максимумы.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,97 сома.

  • Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 апреля
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 апреля
Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 апреля
Тенге пробил отметку в 0,19 сома: почему он так укрепился и чем это грозит нам
Популярные новости
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курсы на&nbsp;13&nbsp;апреля Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о&nbsp;замене &laquo;Дордоя&raquo; современным моллом Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
Российский рубль дорожает, приближаясь к&nbsp;максимуму года. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
В&nbsp;Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан
Бизнес
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
