Общество

Лицензирование упростили. За восемь месяцев в КР открыли около 40 новых школ

Благодаря упрощению системы лицензирования за восемь месяцев в Кыргызстане открыли около 40 новых частных школ. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом аккредитации и лицензирования Министерства просвещения Бактыгул Акулова.

По ее словам, до августа прошлого года процесс получения лицензий частными школами был тяжелым и длительным.

«Требовалось много бумажных документов. Предприниматели теряли много времени, тратили деньги, в моральном плане им тоже было тяжело. В августе 2025-го в рамках «Правительственных акселераторов» поставили задачу упростить выдачу лицензии в целях увеличения охвата учеников начальных классов. Это было связано с переходом республики на 12-летнее образование — в прошлом году в школу сразу принимали в первые и вторые классы, детей было в два раза больше. Плюс в классах детей много, то есть была двойная нагрузка для государственных школ», — сказала Бактыгул Акулова.

Власти упростят лицензирование частных школ — запускается 100-дневная реформа

Она отметила, что процесс выдачи лицензии на 100 процентов автоматизировали, физический контакт между заявителем и госслужащим исключен.

«Это значит, что максимально минимизировали коррупционный риск и создали систему, при которой предприниматель, не выходя из дома, получает нужные документы. Система интегрирована с другими госорганами — Минфином, МВД, Минздравом, Минюстом и другими. За восемь месяцев у нас открылось около 40 новых школ. Думаю, это только начало. Очень многие заинтересованы, ведь условия облегчены», — добавила Бактыгул Акулова.
