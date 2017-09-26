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Общество

В Японии станет меньше китайских рабочих, но прибавится кыргызстанцев

Поехать на работу в Японию кыргызстанцам станет проще. Об этом ИА «24.kg» рассказал заместитель председателя Государственной миграционной службы КР Алмазбек Асанбаев.

По его словам, сейчас наблюдается процесс оттока китайских рабочих из Японии. Это связано с тем, что в КНР повысилась зарплата, и теперь японские компании ищут специалистов по всему миру.

«У нас есть одно агентство занятости, которое три года работает с Японией. Ими отправлено на работу 20 наших граждан, владеющих языком, они удостоились хорошей оценки работодателей», — сказал Алмазбек Асанбаев.

Он отметил, что в Университете имени Арабаева открыт японский центр, где учат языку.

«Есть японское техническое агентство, которое из-за рубежа привозит стажеров, по договору они должны три года проработать в Японии, набраться навыков, опыта и вернуться на родину. Правда, если сотрудник понравится руководству, контракт можно продлить», — сказал чиновник.

По его словам, на днях прибыли сотрудники японских компаний, представляющие строительный сектор, дорожное строительство, и проводят обучение наших граждан для последующего трудоустройства в Японии.

«Требуются в Стране восходящего солнца строители, дорожники. Несколько наших ребят работают в аэропортах, и им также предоставляется возможность занять позиции выше, на которых работает средний менеджмент из самих японцев», — сказал он.

Желающие работать в Японии могут обратиться в Государственную службу миграции.
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