Посольство Японии и ВПП ООН подписали соглашение, направленное на помощь малообеспеченным гражданам. Об этом сообщило ​Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, состоялась трехсторонняя встреча министра труда, социального обеспечения и миграции Гулнары Баатыровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Хидэки Годой и страновым директором ВПП ООН в КР Кожиро Накаи.

В ходе встречи обсуждены вопросы оказания Кыргызстану международной помощи. По итогам состоялась церемония подписания документа по проекту поддержки самообеспечения через продовольственную помощь уязвимым слоям населения.

В рамках документа $3,5 миллиона направят на оказание помощи малообеспеченным жителям Баткенской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областей через обеспечение базовой инфраструктуры, предоставление импортозависимых продуктов питания (мука, растительное масло), повышение квалификации в профессии, предпринимательстве и сельском хозяйстве, тренинги для участников программы «Содействие на основе социального контракта» по всей республике.

«Данная программа направлена на укрепление продовольственной безопасности уязвимых групп населения и поможет развитию устойчивой экономической независимости, способствуя экономической и социальной стабильности в стране. Ранее при поддержке правительства Японии открыты предприятия по производству абрикосового масла в Баткенской области, переработке лекарственных трав в Нарынской области, что помогло создать дополнительные рабочие места», — отметила Гулнара Баатырова.