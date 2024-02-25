Чувствую дух кочевника во всем. Японка Юри Ито об изучении кыргызского языка

Юри Ито 33 года. Она волонтер Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Учитель английского языка в начальной и средней школе приехала в Кыргызстан в июле 2022 года и продолжила заниматься своей профессиональной деятельностью. Своими впечатлениями о новом опыте она поделилась с 24.kg.

Фото из архива собеседницы

— Если честно, о Кыргызстане я знала немного — только то, что это Центральная Азия, здесь говорят на кыргызском и русском языках и здесь есть горы. Тут я убедилась, что во всей стране великолепная природа и добраться до гор оказалось очень легко.

— Как вам далась адаптация к новым условиям жизни?

— Мои коллеги и друзья в Кыргызстане (я имею в виду волонтеров) очень помогли мне, да и сейчас тоже помогают, дают полезные советы. Без них я бы ничего не смогла сделать.

В повседневной жизни в Бишкеке мне было очень сложно привыкнуть к «смешанному» языку. Люди говорят на кыргызском и русском, легко переходят с одного языка на другой, что было для меня в новинку.

Фото из архива собеседницы

Люди в Кыргызстане милые и отзывчивые. Однако многие из тех, кого я вижу впервые, часто спрашивают, замужем ли я. В Японии мы редко задаем такой вопрос незнакомым людям. Меня это очень удивляет.

— Удалось ли за время пребывания в Бишкеке немного изучить кыргызский язык?

— Да, я изучаю его. Сначала было очень трудно понять, особенно произношение — для японцев оно довольно сложное. Но сейчас мне действительно интересно изучать кыргызский язык. Он глубоко связан с культурой страны, которая передается из поколения в поколение.

— Японская школа состоит из трех ступеней: начальная, средняя и старшая. Каждый раз, когда ученики переходят на ступень выше, они попадают в новые классы. Иногда это означает шанс встретить новых друзей, а иногда — разлуку с лучшими друзьями. В Кыргызстане же одноклассники очень хорошо знают друг друга. Благодаря этому они могут построить прочные отношения.

— Сложно ли было найти общий язык с детьми?

— Я всегда говорю со своими учениками на английском языке. Иногда они не понимают мой английский, приходится подключать жесты, как мне, так и детям, которые пытаются донести свою мысль. Язык — это просто инструмент для общения.

Фото из архива собеседницы

— Я побывала на Иссык-Куле, в Таласе, Оше, Джалал-Абаде и Нарыне. Особенно понравилось на джайлоо. У нас в Японии тоже есть горы, но нет таких пастбищ.

Когда вы видите фотографии Кыргызстана, то можете подумать, что это страна с богатой природой. Приехав же сюда, вы сможете почувствовать дух кочевника в ветре, еде, окружающей среде, языке, образе мышления людей, атмосфере и звуках традиционных музыкальных инструментов.

— Я до сих пор не могу поверить, что кыргызы используют в качестве приправы только соль и перец. Все мясо и овощи настолько вкусные, что никаких других специй, кроме соли и перца, добавлять не приходится. Моя любимая еда — дымляма, которую готовит мой учитель кыргызского языка. Еще я научилась готовить боорсоки.

Фото из архива собеседницы

— Все милые животные здесь напоминают о моей домашней кошке.

— Что дает вам волонтерство?

— Это способ научиться думать с нейтральной точки зрения. Без этой точки зрения волонтерство могло бы стать самодовольством. Работая волонтером в Кыргызстане, я постепенно учусь быть объективной и ставить себя на место другого человека.