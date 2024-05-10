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Деньги, собранные для строительства мечети, украли в Кадамджайском районе

В Баткенской области задержан гражданин по подозрению в краже денег, собранных на строительство мечети. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По данным милиции, в селе Таш-Добо Кадамджайского района неизвестные украли 67 тысяч 500 сомов, собранные для строительства мечети «Зийабидин ажы».

Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Задержан 31-летний житель Лейлекского района К.Б. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Украденные деньги вернули мечети.

Подозреваемый водворен в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293645/
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