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Общество

В 2023 году 40 кыргызстанцев обманули мошенники при трудоустройстве за рубеж

Центр трудоустройства граждан за рубежом в 2023 году в МВД направил более 40 заявлений от кыргызстанцев, которых обманули мошенники. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал глава центра Бакыт Кудайбердиев.

По его словам, участились случаи, когда соотечественники попадают на уловки мошенников.

«Попадают на большие деньги, максимальная сумма — от $30 тысяч, минимальная — до $3 тысяч. Все заявления, направленные в МВД, связаны с мошенниками, которые не зарегистрированы в Кыргызстане. Эти аффилированные компании в основном зарубежные — Казахстан, Россия, Украина и Восточная Европа», — отметил Бакыт Кудайбердиев.

Он посоветовал желающим трудоустроиться за рубеж посетить сайт migrant.kg и ознакомиться со списком частных агентств занятости, которые имеют лицензии на легальное трудоустройство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293629/
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