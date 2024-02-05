22:11
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

Минтруда Кыргызстана внедрит новый механизм занятости безработной молодежи

Министерство труда, социального обеспечения и миграции в этом году внедрит новый механизм занятости безработной молодежи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, новым механизмом станут молодежные стажировки, во время прохождения которых предусматривается выплата заработной платы на уровне прожиточного минимума.

Стажировки позволят закрепить на практике профессиональные знания и умения, изучить передовой опыт, приобрести жизненные навыки под наставничеством профессионалов.

«Кроме того, при необходимости на первоначальном этапе безработные молодые граждане смогут пройти краткосрочное профессиональное обучение по специальностям, востребованным на рынке труда с выплатой стипендии. Сегодня краткосрочное обучение по 125 востребованным профессиям организовано в 100 учебных заведениях Кыргызстана. Как показывает опыт прошлых лет, до 68 процентов прошедших профессиональное обучение были трудоустроены», — добавили в ведомстве.

Новая мера занятости будет реализована в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление программ социального обеспечения и рынка труда» с целью развития навыков и трудоустройства молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285931/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Службы занятости за год трудоустроили 16,7 тысячи кыргызстанцев
Как получить востребованную профессию за короткий срок, рассказали в Минтруда
Минтруда предлагает внедрить молодежные стажировки
62 процента прошедших профессиональное обучение трудоустроены
В Кыргызстане пройдет ярмарка вакансий за рубежом
Еще 44 кыргызстанца уехали на работу в Южную Корею
В Бишкеке три фирмы незаконно отправляли кыргызстанцев за рубеж на заработки
На каких условиях предоставляют медуслуги безработным, рассказали в ФОМС
В Кыргызстане службы занятости трудоустроили почти 13 тысяч человек
Работа за рубежом. В Кыргызстане создадут базу данных заключенных договоров
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
5 февраля, понедельник
22:00
Насилие над женщинами. Куда жертвы могут обратиться за помощью Насилие над женщинами. Куда жертвы могут обратиться за ...
21:43
В Бишкеке состоится благотворительный концерт для помощи больным детям
21:21
Минтруда Кыргызстана внедрит новый механизм занятости безработной молодежи
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков
20:44
В театральном проекте вуза Великобритании приняли участие более 70 кыргызстанцев