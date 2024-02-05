Минтруда Кыргызстана внедрит новый механизм занятости безработной молодежи

Министерство труда, социального обеспечения и миграции в этом году внедрит новый механизм занятости безработной молодежи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, новым механизмом станут молодежные стажировки, во время прохождения которых предусматривается выплата заработной платы на уровне прожиточного минимума.

Стажировки позволят закрепить на практике профессиональные знания и умения, изучить передовой опыт, приобрести жизненные навыки под наставничеством профессионалов.

«Кроме того, при необходимости на первоначальном этапе безработные молодые граждане смогут пройти краткосрочное профессиональное обучение по специальностям, востребованным на рынке труда с выплатой стипендии. Сегодня краткосрочное обучение по 125 востребованным профессиям организовано в 100 учебных заведениях Кыргызстана. Как показывает опыт прошлых лет, до 68 процентов прошедших профессиональное обучение были трудоустроены», — добавили в ведомстве.

Новая мера занятости будет реализована в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление программ социального обеспечения и рынка труда» с целью развития навыков и трудоустройства молодежи.