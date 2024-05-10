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Общество

Минсельхоз Кыргызстана предлагает ввести мораторий на экспорт сахара

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предлагает ввести запрет на вывоз сахара за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза для обеспечения продовольственной безопасности республики. Соответствующий проект кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект разработан для обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения критического недостатка сельскохозяйственных товаров и оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка КР.

Запасы сахара на складах на сегодня составляют 74 тысячи тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 28,5 тысячи тонн — около 102,5 тысячи тонн при годовой потребности 145,7 тысячи.

«Во избежание ажиотажа в связи с ростом рыночных цен, а также учитывая временные запреты на вывоз (экспорт) тростникового или свекловичного сахара России и Казахстана, необходимо установить временный запрет на вывоз (экспорт) из Кыргызстана (за исключением реэкспорта, транзита, гуманитарной помощи, оказываемой кабмином) белого сахара за пределы территории Евразийского экономического союза до нового урожая», — предлагают в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293638/
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