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Общество

Самое дорогое пиво в Кыргызстан поставляет Великобритания

В прошлом году в Кыргызстан импортировано 10 миллионов 736 тысяч 590,4 литра пива на 925 миллионов 561,3 тысячи сомов. Такие данные приводятся на сайте Национального статистического комитета. 24.kg посчитало среднюю стоимость импортируемого пива.

Так, самое дорогое пиво, по нашим подсчетам, в КР поставляют Великобритания (371,9 сома за литр), Нидерланды (367,9 сома), Швеция (302 сома) и Франция (252,1 сома).

По более низким ценам импортируется пиво из Мексики (190 сомов), Бельгии (188,9), Ирландии (162,1), Латвии (149,9), Грузии (146,1), Испании (129,1), Германии (123,7) и Чехии (100,4).

Самое дешевое пиво в нашу республику завозится из Беларуси (70,9 сома), Казахстана (72), Литвы (83,3) и России (85,8).

А по объемам поставок в 2023-м лидировала Россия — 6 миллионов 569 тысяч 258 литров. На втором месте по поставкам пива стоит Казахстан. Оттуда было завезено 3 миллиона 383 тысячи 665,1 тысячи литров на 243 миллиона 731,2 тысячи сомов.

Менее крупные поставки совершались из Мексики (254 тысяч 594,7 литра на 48 миллионов 392,1 тысячи сомов), Грузии (227 тысяч 435,5 литра на 33 миллиона 232,6 тысячи), Германии (83 тысячи 930 литров на 10 миллионов 388,5 тысячи), Литвы (76 тысяч 388,8 литра на 6 миллионов 364 тысячи), Латвии (54 тысячи 871,9 литра на 8 миллионов 229,6 тысячи), Бельгии (28 тысяч 710,4 литра на 5 миллионов 426 тысяч), Чехии (28 тысяч 638,8 литра на 2 миллиона 875,4 тысячи), Беларуси (14 тысяч 473 литра на 1 миллион 27,3 тысячи) и Испании (12 тысяч 765,6 литра на 1 миллион 649,3 тысячи).

Незначительные поставки производились из Ирландии (844,8 литра на 137 тысяч сомов), Нидерландов (514,8 литра на 189,4 тысячи), Великобритании (364,3 литра на 135,5 тысячи), Швеции (110,9 литра на 33,6 тысячи) и Франции (23,8 литра на 6 тысяч).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293639/
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