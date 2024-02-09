Более 26 тысяч кыргызстанцев подали заявки на сезонную работу в Великобритании

Более 26 тысяч граждан Кыргызстана подали заявки на сезонную работу в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, центр трудоустройства граждан за рубежом провел онлайн-регистрацию кыргызстанцев, желающих участвовать в программе сезонной занятости в сельском хозяйстве Великобритании через оператора Hops Labor Ltd.

За семь часов регистрации свои заявки подали 26 тысяч 170 человек, из которых 14 тысяч 735 успешно прошли первый этап отбора со стороны оператора.

Первый этап отбора включал проверку правильности заполнения анкеты, наличие Email и другие критерии, определенные оператором Hops Labor Ltd.

Список граждан, которые прошли первый этап отбора, можно посмотреть на сайте www.migrant.kg.