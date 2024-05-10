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Власть

Президент рассказал, почему не проводил опрос об изменении флага

«Флаг — это же не комуз. Флаг — это символ, который меняется быстро», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар», объясняя, почему не проводил опрос по изменению флага.

По его словам, название «кыргыз» существует уже 5 тысяч лет. Столько лет и комузу. Флаг менялся много раз. Он также будет меняться под влиянием времени. В пример глава государства привел развитые страны. Америка меняла свой флаг 26 раз. Испания, Венесуэла — 8 раз. Известно, что флаг во Франции меняется в зависимости от политического режима.

«Самое главное, что я не принимал решений, которые негативно повлияют на судьбу народа и будущее республики. Я далек от принятия таких решений. Каждое принятое решение я отмеряю семь раз. Поэтому вы можете знать, что за каждым моим политическим решением стоит что-то хорошее или полезное для народа и государства в будущем. История даст свою оценку каждому решению. Я верю, что кыргызский народ и будущие поколения оценят мои решения как «хорошие», даже если не признают их «лучшими», — заключил Садыр Жапаров.

Напомним, утром 1 января 2024 года на площади Ала-Тоо был поднят новый флаг. Однако пользователи соцсетей и читатели 24.kg подсчитали, что на установленном флаге не 40 лучей, а 39. Споры о количестве лучей продолжались несколько дней. Мэрия Бишкека и глава службы информационной политики Дайырбек Орунбеков заявили, что флаг имеет 40 лучей. Интернет-пользователи писали, что флаг снимали и, возможно, поменяли на исправленный вариант.

Закон о новом флаге КР подписал президент. Он принят Жогорку Кенешем 20 декабря 2023-го. Инициаторами стали торага парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. На флаге изменили форму лучей из волнообразных на прямые.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293635/
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