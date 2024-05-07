Минтруда предупреждает о мошенничестве при трудоустройстве за рубежом

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции предупреждает об участившихся случаях мошенничества по трудоустройству на территории Великобритании и в странах европейского континента.

В ведомстве напомнили, что порядок трудоустройства граждан в Великобританию осуществляется на бесплатной основе. Соискатель самостоятельно приобретает авиабилет и оплачивает консульский сбор за получение рабочей визы.

Надежными легальными источниками для тех, кто стремится найти работу на территории Великобритании и в странах Европы, являются центр трудоустройства граждан за рубежом и частные агентства занятости, которые имеют соответствующее разрешение.

Проверить, легально или нет работает агентство, можно на сайте www.migrant.kg.

Центр рекомендует гражданам не доверять рекламным материалам и иностранным агентствам, распространяющим в социальных сетях различную таргет-рекламу.

Более подробную информацию можно получить в центре трудоустройства граждан за рубежом по адресам: Бишкек, улица Токтогула, 237; Ош, улица Ленина, 221 и по телефонам: 1899 (горячая линия), +996559189900 (WhatsApp).