Афиша на неделю: 25-29 сентября

22 сентября — 10 октября. Персональная выставка Жолдошбека Казакбаева

Представлены лучшие работы. Главная тема пейзажей, натюрмортов, портретов Жолдошбека Казакбаева — природа, люди родного Кыргызстана. Творчество члена Союза художников КР хорошо известно и за пределами страны. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

23-27 сентября. Posttotal международная выставка современного искусства

Девиз проекта — современное искусство против тоталитаризма, экстремизма, конфронтации, за толерантность, многообразие, социальную гармонию.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

21-25 сентября. Выставка «АгроПродЭкспо—2017»

Представлен широкий ассортимент продукции более 30 компаний по производству мясных, хлебобулочных изделий, молочных продуктов, напитков, консерваций, потребительских товаров и продукции легпрома из Кыргызстана, Узбекистана и России.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

8-30 сентября. Выставка «Солнечная Турция глазами кыргызских художников»

Стали доброй традицией поездки дважды в год кыргызских художников на пленэр в Турцию. На очередной яркой выставке участники проекта покажут всю красоту Турции, где они увидели и воплотили в своих работах цвета и краски солнечной страны. Экспозиция позволит произведениям разных по своим творческим устремлениям авторов сосуществовать и взаимодополнять друг друга.

Художественная галерея «Галерея М».

14 сентября — 1 октября. Персональная выставка Сабиджана Бабаджанова «Лик мироздания»

Портреты замечательных представителей разных эпох бесконечно глубоки и просты одновременно. Даже в эпических портретах нет никакого пафоса, а есть спокойная, твердая уверенность, внутренняя сила героев. Зачастую кажется, что за каждым портретом незримо присутствует живой оригинал — настолько проникновенны образы изображенных на полотне людей.

Галерея ресторана «Фрунзе», 10.00-18.00.

21 сентября — 10 октября. Ярмарка цветов

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Там же проходит ярмарка меда. Подробнее

Площадь Победы, 9.00-18.30.

25-27 сентября. Международная специализированная выставка «Медицина»

Это смотр новейших достижений медицинской науки и практического здравоохранения, в котором традиционно принимают участие мировые и кыргызские лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний человека.

ТЦ «Таатан-Ош».

26 сентября. Интеллектуальная игра PubQuiz

Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Чтобы участвовать, нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти в качестве зрителя.

Паб Zolden beer, 19.30.

26 сентября — 10 октября. Фотовыставка «Мигранты: невидимая сила в Центральной Азии»

Представят более 40 лучших работ конкурса Международной организации по миграции в Центральной Азии. После объявления победителей откроется выставка, параллельно запустится слайд-шоу из самых интересных фотоисторий. Также будет показан 10-минутный документальный фильм, созданный кинорежиссером Миско Нечак.

АУЦА, открытие в 19.30.

26 сентября. Мастер-класс «Как написать бизнес-план для инвестора за день»

Разработка бизнес-плана для привлечения инвестора имеет свою специфику. Главная задача такого бизнес-плана — убедить потенциального инвестора в экономической целесообразности инвестиций в проект. Поэтому именно от качества подготовки бизнес-плана во многом зависит, захочет ли инвестор вкладывать в ваш проект свои деньги. Телефон для регистрации 0555900700.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 14.00.

26 сентября. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и правильно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

26 сентября. Корейско-кыргызский вечер дружбы

Посетителей ожидают перформанс с участием ведущих исполнительных и танцевальных групп Республики Корея, корейский традиционный танец, современная музыка на корейских традиционных музыкальных инструментах, ударных инструментах, рисование и бибоинг.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 19.00.

27 сентября. Арт-среда: Иоганн Себастьян Бах

Если вы хотите узнать больше об этом великом композиторе и услышать его произведения, то приходите на первую лекцию по музыкальной литературе. Лекцию прочитает музыкант Баласагын Мусаев.

Оlolohaus, 18.30.

27 сентября. Тренинг «IT-сфера Кыргызстана: перспективы для частного инвестора»

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: мировой опыт IPO информационно-технологичных компаний, возможности фондового рынка для IT-сектора Кыргызстана, перспективы и вопросы роста IT-сектора, парк высоких технологий в КР, быстроразвивающиеся сферы — куда вкладываться кыргызстанскому инвестору и другие.

Адрес: проспект Чуй, 219А, 18.00.

28 сентября. Кинопремьеры

«Любовь в городе ангелов» (комедия). В Лос Анджелесе встретились два человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И, тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает?

«Ежик Бобби: колючие приключения» (мультфильм). События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно все. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться?

«Уотергейт. Крушение Белого дома» (триллер, драма). Фильм о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто «Глубокая Глотка», за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.

«Наемник» (боевик). Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Херли обучать убитого горем, но серьезно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты.

28 сентября. Спектакль «Эгоисты» (Россия)

Они мужчины. Их трое. Они знакомы с детства, и жизнь идет своим чередом. Но однажды они попытаются разобраться в ситуации одного из них, и каждый обнаружит свои собственные проблемы.

И им придется найти путь к мужской дружбе, ответственности и любви через иронию и слезы, через эгоистическое ощущение себя в этом большом мире.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

29 сентября. Музыкальный вечер под открытым небом

В программе выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады.

Площадка перед кинотеатром «Манас», 18.30.

29 сентября. Ярмарка изделий пожилых людей «От сердца к сердцу»

В мероприятии примут участие пожилые люди из Иссык-Кульской, Чуйской областей и города Бишкека. На ярмарке будут представлены ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирная национальная, а также сельскохозяйственная продукция. Кроме того, планируется проведение шахматного турнира, лотереи, выступление артистов, матер-классы, зарядка, музыкальный флэшмоб с участием пожилых людей и еще очень много интересного.

Площадка перед памятником Курманджан датке, 10.00-14.00.

29 сентября. День памяти погибших байкеров

Колонна из мотоциклов проедет по улицам города. По приезду будет рев моторов, который сменяется минутой молчания. Желающие могут выступить с речью.

Мото-бар «Перцы», 18.30.