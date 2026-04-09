В прокат сегодня выходят два кыргызских триллера — «Псих» и «Мастан»

В прокат сегодня выходят два кыргызских триллера — «Псих» Радика Эшимова и Белека Тургунова и «Мастан» Заира Исакова.

Обычная девушка Алтынай, которая работает и содержит мать, даже не подозревает, что за ее размеренной жизнью одержимо наблюдает психически нестабильный сталкер. И однажды его навязчивая любовь превращается в тщательно спланированное похищение.

Режиссер: Радик Эшимов, Белек Тургунов.
Жанр: триллер.
Язык: кыргызский.
Актеры: Аман Шерикул, Мырзайым Касыбаева, Жандатбубу Джаманбаева, Шаршекуль Аманова.

Молодая семья, переехав в чужой дом, оказывается втянутой в пугающую связь с одинокой странной бабушкой, она обещает исцелить бесплодие героини, но на самом деле превращает их жизнь в кошмар, ведущий к раскрытию тайн исчезнувшего ребенка.

Режиссер: Заир Исаков.
Жанр: триллер.
Язык: Кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Назира Мамбетова, Медина Акылбекова, Исакова Арина, Омурбек Израилов.
