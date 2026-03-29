Афиша Бишкека на неделю: гастроли театра из Казахстана, выставки и кинопремьеры

30-31 марта. Мюзикл «Сүймөнкул»

Мюзикл, посвященный судьбе известного актера, народного артиста СССР Суйменкула Чокморова.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

31 марта — 3 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 26 апреля. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 марта — 3 апреля. Выставка «Волшебный мир весны»

Экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

31 марта — 3 апреля. Выставка «Путешествие искусства Эбру на родину предков»

Эбру — древнее турецкое искусство «рисования на воде», заключающееся в создании узоров нерастворимыми красками на поверхности загущенной жидкости с последующим переносом изображения на бумагу, ткань или дерево.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

31 марта. Театральная постановка «Письма-самолетики»

Мальчик по имени Артур болен раком. Он рассказывает о своей жизни в больнице. Здесь работает Роза эже. Когда Артур узнает, что ему осталось жить 12 дней, она предлагает ему игру: каждый день считать за 10 лет. Мальчик описывает в письме богу каждый прожитый день, рассказывая о разных периодах своей предполагаемой жизни.

Кыргызский государственный театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, 18.30.

1 апреля. Концерт Алексея Чумакова (Россия)

Алексей Чумаков — певец (баритон), композитор и телеведущий, артист с узнаваемой манерой исполнения и «живой» подачей, где важны не только хиты, но и музыкальная драматургия каждого номера.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.30.

2 апреля. Кинопремьеры

«Супер Марио: Галактическое кино» (мультфильм). После победы над Боузером и спасения Бруклина Марио сталкивается со злобным альянсом Варио и Боузера-младшего. Теперь вместе со своими друзьями и Йоши он должен помешать их планам по завоеванию мирового господства.

«Өч-2: Карындаш» (триллер). В начале 2000-х в сельской местности похищают сестру уличного авторитета по имени Максат. Это событие меняет его жизнь. В мире, где решают связи и деньги, Максат начинает сам искать справедливость. Это история брата, который идет до конца, чтобы спасти сестру и отомстить.

«Возвращение гремлинов» (ужасы). Зак и его друзья решают отметить 18-летие на живописном горнолыжном курорте в заснеженной Финляндии. Но праздник совпадает с загадочным «МонстерФестом», где главный гость — живой «Горец» Кристофер Ламберт. Парни погружаются в мир восторга и веселья, но все быстро меняется: в городке пробуждается орда жестоких и кровожадных гремлинов, закамуфлированных под милых снеговиков.

«Баатырлар карызы» (боевик). В фильме описывается сложный и отважный путь народного героя, сотрудника спецподразделения «Альфа» Женишбека Бабараимова. О нем Кыргызстан узнал уже после гибели. Бабараимов погиб 5 января 2011 года в результате спецоперации по ликвидации террористов.

«Берекем» (драма). Аманат и Раяна — молодая супружеская пара с большими целями и мечтами, которые уважают и ценят друг друга. Но в погоне за богатством и поддавшись временным соблазнам, Аманат вскоре теряет не только занимаемую должность, но и свое состояние. Его жена, пережив сильный стресс, заболевает раком. Лишь тогда Аманат осознает истинную ценность семьи и значимость своей спутницы жизни.

3 апреля. Спектакль «Три поросенка» (Казахстан)

У трех братьев-поросят была веселая и беззаботная жизнь, пока не наступила осень. Пришла пора подумать о крове на зиму. Каждый из братьев выстроил свой домик. А чей дом лучше, выяснилось, когда до поросят решил добраться огромный волк. Спектакль представят актеры Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты из Усть-Каменогорска.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

3 апреля. Спектакль «Тартюф, или Обманщик» (Казахстан)

Актеры Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты из Усть-Каменогорска приглашают зрителей вместе пережить эту вечную историю любви и лжи, противостояния истины и притворства, потери веры, о тщеславии, гордыне и достоинстве.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.