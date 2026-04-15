Экономика

В Кыргызстане потребление электроэнергии выросло более чем на 25 процентов

Спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев провел совещание в Министерстве энергетики. В нем приняли участие инвесторы энергетической отрасли, партнеры и руководители госорганов.

Отмечено, что высокие экономические показатели страны приводят к значительному росту потребления электроэнергии в последние годы. За пять лет потребление электроэнергии выросло более чем на 25 процентов. В 2020-м оно составляло 15,4 миллиарда киловатт-часов, а к концу 2025 года зафиксировано 19,3 миллиарда.

При этом темпы ввода новых генерирующих мощностей отстают от потребнойстей.

Участники встречи обсудили вопросы компаний, которые уже ведут работы по возведению солнечных, ветряных электростанций и гидроэлектростанций в Кыргызстане или находятся на этапе строительства.

Бакыт Торобаев напомнил, что, согласно указу президента, полномочия государственных органов расширены, процедуры реализации инвестиционных проектов ускорены, а развитие энергетической отрасли теперь в приоритете.

Он добавил, что некоторые инвесторы быстро и эффективно осуществляют работу по строительству и вводу объектов в эксплуатацию. А невыполнение своих обязательств отдельными предприятиями не отвечает интересам государства или отрасли.

По словам спецпредставителя главы государства по особым поручениям, если темпы потребления электроэнергии сохранятся, то к 2030 году оно может достигнуть 25 миллиардов киловатт-часов. В таких условиях важно выполнение стратегической задачи. 
В Кыргызстане потребление электроэнергии выросло более чем на 25 процентов
