В большей части одного из районов Бишкека 16 апреля не будет воды

В части районов Бишкека 16 апреля с 9.00 до 22.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения: улица Лермонтова — линия железной дороги — проспект Чуй — река Аламедин до проспекта Жибек Жолу — переулок Никитина, улица Абдрахманова до улицы Тыныстанова, улица Абдрахманова до кoжзавода, река Аламедин на юг до БЧК, жилмассив «Бакай-Ата», село Лебединовка — улица Калинина, улица Лермонтова до БЧК.

Отключение связано с реконструкцией на водозаборе «ККСК» и городских водопроводных сетях.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.