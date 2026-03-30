Кыргызстанский сериал «Красные штаны» получил главный приз фестиваля

Кыргызстанский проект «Красные штаны» (Red Pants) победил в секции Co-Pro Pitching Sessions на международном форуме Series Mania Forum 2026. Об этом сообщили в Ассоциации кинопродюсеров.

По ее данным, фестиваль проходил с 21 по 27 марта в Лилле (Франция). Кыргызстанский проект признали лучшим на питчинге — презентации для экспертов и потенциальных партнеров и выиграл главный приз в размере 50 тысяч евро. В питчинге участвовали 15 проектов, отобранных из сотен заявок со всего мира.

Отмечается, что эти средства направят на доработку сценария, подготовку к съемкам и поиск международных копродюсеров.

Сериал создан сценаристом Тилеком Чериковым и продюсером Эрке Джумакматовой (Oymo Studio) в копродукции с Павлом Фельдманом и Александром Селиверстовым (Human Films).

«Красные штаны» — криминальная драма, основанная на реальных событиях. Сюжет разворачивается в советском Кыргызстане, конца 1970-х годов, и рассказывает об Айше, которая после смерти отца создает женскую преступную группировку.

Series Mania Forum считается одним из престижных фестивалей сериалов в Европе.