21:00
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть два кыргызских триллера, казахскую драму, а также романтический фильм с Зендеей и Робертом Паттинсоном.

1
«Мошенники» (драма)

Казавшийся неуловимым преступник Дамир впервые сталкивается с равным по опасности противником по имени Марат. Оказавшись в плену в собственном доме, главный герой расскажет о самой масштабной мошеннической схеме в своей криминальной карьере — создании банка, через который будут выведены миллиарды долларов обманутых вкладчиков.

2
«Мастан» (триллер)

Молодая семья, переехав в чужой дом, оказывается втянутой в пугающую связь с одинокой странной бабушкой, она обещает исцелить бесплодие героини, но на самом деле превращает их жизнь в кошмар, ведущий к раскрытию тайн исчезнувшего ребенка.

3
«Золушка. Тайна трех желаний» (мультфильм)

Жизнь Золушки у мачехи непроста, но она не унывает, ведь у нее есть верный друг по имени Северин. Будучи простым дровосеком, он мечтает прославиться, но однажды находит волшебное дерево, которое превращает его в бурундука. Чтобы снять заклятие, Золушке надо проявить смелость и доброту, а еще исполнить свою мечту — попасть на королевский бал, чему мешает мачеха.

4
«Красная маска. Настольная книга супергероя» (мультфильм)

Прячась в библиотеке от вредных одноклассников, Лиза находит «Настольную книгу супергероя» и узнает, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться, учится летать и разговаривать с животными, помогает попавшим в беду и за это получает прозвище Красная маска.

5
«Вот это драма!» (мелодрама)

Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.

6
«Псих» (триллер)

Обычная девушка Алтынай, которая работает и содержит мать, даже не подозревает, что за ее размеренной жизнью одержимо наблюдает психически нестабильный сталкер — и однажды его навязчивая любовь превращается в тщательно спланированное похищение.

7
«Мумия. Возрождение зла» (ужасы)

Успешный археолог Фиона стоит на пороге большого открытия. Она нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на так называемый остров мумий. Но после вскрытия саркофага Морриган на острове и с Лили начинают твориться жуткие вещи.

8
«Ты, я и лето в Тоскане» (комедия)

Когда девушка поселяется на пустующей итальянской вилле, выдавая себя за невесту ее владельца, она неожиданно находит любовь, способную изменить ее жизнь.

9
«Темирлан» (драма)

XIV век. Монгольская империя рушится, Великий Шелковый путь погружается в хаос, некогда процветавшие города лежат в руинах. Закаленный в боях Тимур Барлас возвращается в родные края. Он не мечтает стать грозой городов и империй от Индии до Персии. Он борется за то, что дорого ему здесь и сейчас.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369580/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
В прокат сегодня выходят два кыргызских триллера — «Псих» и «Мастан»
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, концерт органной музыки и выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке
Кыргызстанский сериал «Красные штаны» получил главный приз фестиваля
Афиша Бишкека на неделю: гастроли театра из Казахстана, выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: пластический спектакль, музыка «Кино» и мюзикл
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: российские спектакли, Дельфийские игры и саундтреки
В Доме кино в Бишкеке покажут фильм Артыкпая Суюндукова «Плакальщица»
Популярные новости
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
9 апреля, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 апреля: ночью еще холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 апреля: ночью еще хо...
20:40
Бишкекчанин требует объяснить вырубку дерева на улице Киевской
20:23
Мэрия Бишкека ответила на жалобы о свалке у канала ТЭЦ
20:22
Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы завоевала серебро
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке