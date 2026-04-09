Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть два кыргызских триллера, казахскую драму, а также романтический фильм с Зендеей и Робертом Паттинсоном.

1 «Мошенники» (драма)

Казавшийся неуловимым преступник Дамир впервые сталкивается с равным по опасности противником по имени Марат. Оказавшись в плену в собственном доме, главный герой расскажет о самой масштабной мошеннической схеме в своей криминальной карьере — создании банка, через который будут выведены миллиарды долларов обманутых вкладчиков.

2 «Мастан» (триллер)

Молодая семья, переехав в чужой дом, оказывается втянутой в пугающую связь с одинокой странной бабушкой, она обещает исцелить бесплодие героини, но на самом деле превращает их жизнь в кошмар, ведущий к раскрытию тайн исчезнувшего ребенка.

3 «Золушка. Тайна трех желаний» (мультфильм)

Жизнь Золушки у мачехи непроста, но она не унывает, ведь у нее есть верный друг по имени Северин. Будучи простым дровосеком, он мечтает прославиться, но однажды находит волшебное дерево, которое превращает его в бурундука. Чтобы снять заклятие, Золушке надо проявить смелость и доброту, а еще исполнить свою мечту — попасть на королевский бал, чему мешает мачеха.

4 «Красная маска. Настольная книга супергероя» (мультфильм)

Прячась в библиотеке от вредных одноклассников, Лиза находит «Настольную книгу супергероя» и узнает, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться, учится летать и разговаривать с животными, помогает попавшим в беду и за это получает прозвище Красная маска.

5 «Вот это драма!» (мелодрама)

Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.

6 «Псих» (триллер)

Обычная девушка Алтынай, которая работает и содержит мать, даже не подозревает, что за ее размеренной жизнью одержимо наблюдает психически нестабильный сталкер — и однажды его навязчивая любовь превращается в тщательно спланированное похищение.

7 «Мумия. Возрождение зла» (ужасы)

Успешный археолог Фиона стоит на пороге большого открытия. Она нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на так называемый остров мумий. Но после вскрытия саркофага Морриган на острове и с Лили начинают твориться жуткие вещи.

8 «Ты, я и лето в Тоскане» (комедия)

Когда девушка поселяется на пустующей итальянской вилле, выдавая себя за невесту ее владельца, она неожиданно находит любовь, способную изменить ее жизнь.

9 «Темирлан» (драма)

XIV век. Монгольская империя рушится, Великий Шелковый путь погружается в хаос, некогда процветавшие города лежат в руинах. Закаленный в боях Тимур Барлас возвращается в родные края. Он не мечтает стать грозой городов и империй от Индии до Персии. Он борется за то, что дорого ему здесь и сейчас.