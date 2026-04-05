Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино

6 апреля. Служебный роман

В центре сюжета — жизнь коллектива статистического учреждения, где за сухими цифрами и отчётами скрываются настоящие человеческие чувства. В ролях Елена Саар, Екатерина Семенова, Дмитрий Ратомский, Олег Штефанко, Ирина Сердечная, Татьяна Митиенко.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00.

6 апреля. Концерт «Best Of Ne Prosto Pop»

Это самые популярные поп-песни 2000-х в живом исполнении симфонического оркестра и хора, более 35 артистов на одной сцене. Это танцевальное диско-пати, c мощной аранжировкой и энергией настоящего шоу в исполнении Ne Prosto Orchestra.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00, 12.00.





7 апреля. Выступление Классического русского балета (Москва)

«Классический русский балет» — успешная московская труппа, основанная в 2004 году. В составе — выпускники Академии хореографии в Москве, Вагановского училища Санкт-Петербурга и других ведущих балетных школ. Художественный руководитель — Хасан Усманов. Коллектив представит балеты «Золушка» и «Лебединое озеро».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 16.00, 19.00.





7-10 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 26 апреля. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 марта — 11 апреля. Выставки «Натюр» и «ТекучаЯ»

Выставка «Натюр» художника Валентина Шумана посвящена неуловимому волшебству женской природы — тайне, которую искусство стремится приблизить, но никогда не раскрывает до конца. Экспозиция Златы Беорд Выставка — это размышление о поиске себя, о теле, памяти и культурных слоях, которые формируют наше ощущение идентичности.

Арт-кафе Dari.





7-10 апреля. Фестиваль франкофонного кино

Будут представлены четыре фильма из разных стран франкофонии.

Кинотеатр «Ала-Тоо», 18.00.

8 апреля. Концерт Piazzolla & Richter Four seasons

Президентский камерный оркестр «Манас» приглашает на концерт «Времена года», где прозвучат две яркие музыкальные интерпретации одного из самых известных циклов в истории музыки.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

8 апреля. Трагикомедия «Три сестры»

В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00.

8 апреля. Спектакль «Самая-самая» (Россия)

Матье и Роксана встретились случайно на одной из станций парижского метро. Сначала они стали любовниками, потом хорошими друзьями. Вместе снимали кино, вместе мечтали, вместе преодолевали трудности... И лишь спустя годы они поняли, что чувства, которые они испытывали друг к другу и есть настоящая любовь. В ролях: Игорь Бочкин, Ирина Алферова, Илья Соколовский, Денис Мошкин.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

9 апреля. Спектакль «Король. Дама. Валет»

Психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

9 апреля. Кинопремьеры

«Мошенники» (драма). Казавшийся неуловимым преступник Дамир впервые сталкивается с равным по опасности противником по имени Марат. Оказавшись в плену в собственном доме, главный герой расскажет о самой масштабной мошеннической схеме в своей криминальной карьере — создании банка, через который будут выведены миллиарды долларов обманутых вкладчиков.

«Мастанм» (триллер). Молодая семья, переехав в чужой дом, оказывается втянутой в пугающую связь с одинокой странной бабушкой, она обещает исцелить бесплодие героини, но на самом деле превращает их жизнь в кошмар, ведущий к раскрытию тайн исчезнувшего ребенка.

«Золушка. Тайна трех желаний» (мультфильм). Жизнь Золушки у мачехи непроста, но она не унывает, ведь у нее есть верный друг по имени Северин. Будучи простым дровосеком, он мечтает прославиться, но однажды находит волшебное дерево, которое превращает его в бурундука. Чтобы снять заклятие, Золушке надо проявить смелость и доброту, а ещё исполнить свою мечту — попасть на королевский бал, чему мешает мачеха.

«Красная маска. Настольная книга супергероя» (мультфильм). Прячась в библиотеке от вредных одноклассников, Лиза находит «Настольную книгу супергероя» и узнает, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться, учится летать и разговаривать с животными, помогает попавшим в беду и за это получает прозвище Красная маска.

«Вот это драма!» (мелодрама). Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.

«Псих» (триллер). Обычная девушка Алтынай, которая работает и содержит мать, даже не подозревает, что за ее размеренной жизнью одержимо наблюдает психически нестабильный сталкер — и однажды его навязчивая любовь превращается в тщательно спланированное похищение.

9-10 апреля. Концерт органиста из Германии

Мирлан Касымалиев — музыкант, который сегодня живет и работает в Берлине, в Германии, где выступает в известных королевских церквях и концертных залах Европы. В Бишкеке состоится уникальный концерт органной музыки «От барокко до модерна».

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

10 апреля. Мистическая драма «Утиная охота»

Мистическая драма о человеке, который однажды промахнулся. И с тех пор живет внутри этого выстрела. Это история Виктора Зилова — мужчины, который тонет не в воде, а в собственной пустоте. В мире, где лица скрыты масками, где дождь льется прямо в комнату, а прошлое не уходит — оно наблюдает.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

10 апреля. Балет «По ту сторону греха»

Масштабная постановка Бориса Эйфмана по мотивам романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. Это яркая, эмоционально насыщенная балетная симфония, в которой классика мировой литературы оживает языком современного танца. Спектакль поражает силой образов, виртуозной техникой артистов и глубиной человеческих характеров.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

10 апреля — 10 мая. В ыставка «Из музыки и света»

В честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова открывается масштабная выставка, представляющая многогранное творчество мастера, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы.Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлена графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.