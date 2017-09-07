Дело Текебаева. Свидетели рассказывают, где депутат был 13 мая 2010 года

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

В суде допрашивают свидетелей. Дает показания бывший член Конституционной палаты Клара Сооронкулова. Она участвовала в работе Конституционного совещания и подтвердила, что 13 мая 2010 года Омурбек Текебаев председательствовал на нем. Однако вспомнить, с какого именно времени он приступил к обязанностям модератора, она не смогла, но добавила, что после 17.00 он был точно и до 20.00 никуда не отлучался.

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Клара Сооронкулова отметила, что когда Текебаев приехал на совещание, он рассказал об обстановке в стране и пояснил — ситуация крайне серьезная, на юге беспорядки, и он только что прибыл с заседания временного правительства.

Отметим, по словам российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина, именно в этот день они встречались с обвиняемыми и те вымогали у них $1 миллион за активы MegaCom.

Еще один свидетель, заместитель заведующего организационном отделом временного правительства Жылдызкан Камчыбекова, добавила, что Омурбек Текебаев действительно был после 17.00 и до 21.00 на конституционном совещании. Она рассказала, что кабинет, который на следственном эксперименте показал Алексей Модин, принадлежал не Омурбеку Текебаеву, а Алмазбеку Атамбаеву, когда он был первым заместителем главы временного правительства.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.