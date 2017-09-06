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Общество

Суд снял арест с дома пожизненно осужденного Азимжана Аскарова

Базар-Коргонский районный суд снял арест с единственного дома пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом сообщил «Голос Свободы».

Отмечается, что прокуратура признала свою ошибку, и суд снял арест с недвижимости. По закону дом не подлежит конфискации, поскольку в нем проживает супруга осужденного Хадича Аскарова.

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Женщине пришлось доказывать суду, что она не разведена с мужем и проживает в этом помещении. Она показала прокурору паспорт с отметкой о прописке и другие соответствующие документы.

Отметим, суд приговорил Азимжана Аскарова к пожизненному заключению по обвинению в разжигании межнациональной розни во время трагических событий на юге в июне 2010 года и убийстве сотрудника милиции. В январе 2017-го выездная коллегия Чуйского областного суда, куда в июле 2016-го дело Аскарова отправили на повторное рассмотрение (так истолковал рекомендацию Комитета ООН по защите прав человека Верховный суд), оставила приговор в силе.
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