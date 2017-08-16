Процесс по конфискации имущества правозащитника Азимжана Аскарова отложен

Сегодня районный суд Базар-Коргона (Джалал-Абадская область) должен был рассмотреть вопрос конфискации имущества пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правозащитном центре «Бир Дуйно».

По его данным, слушание отложено из-за неявки представителей ФУГИ. Заседание перенесено на следующую неделю.

Отметим, Аскар Азимжанов приговорен судом к пожизненному заключению по обвинению в разжигании межнациональной розни во время трагических событий на юге в июне 2010 года и убийстве сотрудника милиции. В январе 2017 года выездная коллегия Чуйского областного суда, куда в июле 2016 года дело Аскарова было отправлено на повторное рассмотрение (так истолковал рекомендацию Комитета ООН по защите прав человека Верховный суд), оставила приговор в силе.