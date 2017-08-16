20:56
+23
USD 68.74
EUR 80.81
RUB 1.15
Общество

Процесс по конфискации имущества правозащитника Азимжана Аскарова отложен

Сегодня районный суд Базар-Коргона (Джалал-Абадская область) должен был рассмотреть вопрос конфискации имущества пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правозащитном центре  «Бир Дуйно». 

По его данным, слушание отложено из-за неявки представителей ФУГИ. Заседание перенесено на следующую неделю.

Отметим, Аскар Азимжанов приговорен судом к пожизненному заключению по обвинению в разжигании межнациональной розни во время трагических событий на юге в июне 2010 года и убийстве сотрудника милиции. В январе 2017 года выездная коллегия Чуйского областного суда, куда  в июле 2016 года дело Аскарова было отправлено на повторное рассмотрение (так истолковал рекомендацию Комитета ООН по защите прав человека Верховный суд), оставила приговор в силе. 
Ссылка:
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Подсудимый признался, что они с президентом в конфронтации
Прокурор считает, что между Атамбаевым и африканским диктатором есть связь
Суд по делу Аиды Саляновой отложили в пятый раз
Дело Текебаева. Подсудимый критикует власть и верит, что правда восторжествует
Дело Текебаева. Подсудимый Дүйшенкул Чотонов выступил с последним словом
Дело Текебаева. Подсудимых просят оправдать
Дело Текебаева. Адвокат заявляет о сговоре следствия и суда
Дело Канжара Кадыралиева отправлено на доследование
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Дело Текебаева. Процесс отложен до завтра
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Чиновники рассматривают вопрос о&nbsp;переносе Ошского рынка за&nbsp;город. Согласны? Чиновники рассматривают вопрос о переносе Ошского рынка за город. Согласны?
Бизнес
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!