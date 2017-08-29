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Общество

Коллекционную монету-оберег выпустил Нацбанк Казахстана

Фото nationalbank.kz. Часть выпущенных монет продадут за пределами Казахстана

Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение коллекционную биколорную монету «Монета благополучия» («Черепаха») номиналом 100 тенге. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Как отмечается, монета выполнена в виде медальона-оберега. В верхней части расположено углубление, с помощью которого можно создать отверстие для цепочки или шнурка. В монете используется тантал в виде фигурной вставки, имеющей форму и цвет панциря черепахи.

Монета весит 39,3 грамма, максимальный тираж — 2,5 тысячи штук.

В основу графической композиции «Монета благополучия» вошли сразу две трактовки символа черепахи в китайской мифологии.

Первая — черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия. Вторая — легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой.

Часть тиража реализуют на внутреннем рынке Казахстана, а другую — «Монетным двором» Польши за пределами РК.
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