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Общество

Казахстан не выдал России ростовского активиста

Казахстан не выдал России ростовского активиста Дениса Козака, запрос на экстрадицию которого был направлен властям страны. Вопрос о его экстрадиции рассматривался год, сообщает Press.kz.

По данным Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, 28 марта из международного аэропорта «Алматы» в одну из стран Европы вылетел 21-летний россиянин Денис Козак.

Он отсидел ровно один год в казахстанском СИЗО по экстрадиционному запросу из РФ, где против него в 2022-м возбудили уголовное дело. Дениса Козака обвиняли в публичном одобрении терроризма.

В Кыргызстане активистов, прибывших из России, тоже задерживали и помещали под арест. Известно по меньшей мере о двух таких случаях.

Летом стало известно о задержании в КР Алены Крыловой. Девушку задержали в центре Бишкека 4 июня во время прогулки. Алена Крылова по решению Первомайского райсуда провела несколько месяцев в бишкекском СИЗО. Затем был задержан ее соратник Лев Скорякин. Оба потом оказались в Москве, где их осудили.

Об их экстрадиции ничего не сообщалось. Но очевидно, что активистов вывезли на родину и передали правосудию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290343/
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