Кыргызстан доставил гуманитарный груз в Казахстан

Кыргызстан доставил Казахстану гуманитарный груз «Караван помощи». Он прибыл в Актобе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, груз встретил заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеулов и вручил благодарственное письмо кыргызстанским спасателям.
Гуманитарный груз распределят между четырьмя областями Казахстана — Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской.
Напомним, «Караван помощи» организован по поручению президента Садыра Жапарова. Населению поставят масло подсолнечное, сахар, рис, макаронные и кондитерские изделия, а также матрацы, вещи и палатки местного производства.