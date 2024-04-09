Кыргызстан доставил гуманитарный груз в Казахстан

Кыргызстан доставил Казахстану гуманитарный груз «Караван помощи». Он прибыл в Актобе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, груз встретил заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеулов и вручил благодарственное письмо кыргызстанским спасателям.

Гуманитарный груз распределят между четырьмя областями Казахстана — Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской.

Напомним, «Караван помощи» организован по поручению президента Садыра Жапарова. Населению поставят масло подсолнечное, сахар, рис, макаронные и кондитерские изделия, а также матрацы, вещи и палатки местного производства.