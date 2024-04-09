Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, прибывшим в страну с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Переговоры глав делегаций состоялись в Государственной резиденции «Ала-Арча».

«Встреча проходит под знаком официального визита президента в Казахстан, что дает нам хорошую возможность обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Хочу с удовлетворением отметить, что кыргызско-казахское взаимодействие с момента установления дипломатических отношений укрепилось и достигло уровня стратегического партнерства и союзничества», — сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул имеющийся большой потенциал по доведению в текущем году объема товарооборота между странами до $2 миллиардов. За 2023-й объем взаимной торговли составил $1 миллиард 317 миллионов, по сравнению с 2022 годом он увеличился на 11,6 процента. Экспорт составил $455,7 миллиона, а импорт — $862,2 миллиона.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов также отметил динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества. Соседнее государство готово нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму $260 миллионов.

Широкий потенциал имеется в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической и других отраслях. Этому также способствуют намеченные планы о создании индустриального торгово-логистического комплекса на общей границе. Запуск проекта принесет мультипликативный эффект и придаст дополнительный импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Наряду с этим стороны отметили динамичную работу по повышению пропускной способности казахско-кыргызской границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков.