15:30
USD 89.17
EUR 96.50
RUB 0.97
Власть

Товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном намерены довести до $2 миллиардов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, прибывшим в страну с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Переговоры глав делегаций состоялись в Государственной резиденции «Ала-Арча».

«Встреча проходит под знаком официального визита президента в Казахстан, что дает нам хорошую возможность обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Хочу с удовлетворением отметить, что кыргызско-казахское взаимодействие с момента установления дипломатических отношений укрепилось и достигло уровня стратегического партнерства и союзничества», — сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул имеющийся большой потенциал по доведению в текущем году объема товарооборота между странами до $2 миллиардов. За 2023-й объем взаимной торговли составил $1 миллиард 317 миллионов, по сравнению с 2022 годом он увеличился на 11,6 процента. Экспорт составил $455,7 миллиона, а импорт — $862,2 миллиона.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов также отметил динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества. Соседнее государство готово нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму $260 миллионов.

Широкий потенциал имеется в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической и других отраслях. Этому также способствуют намеченные планы о создании индустриального торгово-логистического комплекса на общей границе. Запуск проекта принесет мультипликативный эффект и придаст дополнительный импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Наряду с этим стороны отметили динамичную работу по повышению пропускной способности казахско-кыргызской границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291141/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан доставил гуманитарный груз в Казахстан
Премьер-министр Казахстана впервые прибыл в Кыргызстан с визитом
Более 80 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений в Казахстане
Акылбек Жапаров встретился с делегацией германских компаний. Что обсуждали
Глава кабмина принял участие в забеге, приуроченном к Всемирному дню здоровья
Акылбек Жапаров призвал фонды развития активнее поддерживать проекты
Это не наша война. Акылбек Жапаров об отключении карты «Мир»
Глава кабмина пригрозил увольнять сотрудников, не умеющих работать на компьютере
Круглым сиротам будут выплачивать по 500 тысяч сомов — глава кабмина
Глава кабмина обещает решить проблему пробок в Бишкеке в течение трех лет
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 апреля
В&nbsp;Бишкеке появятся три новые трассы. Глава кабмина проверил ход работ В Бишкеке появятся три новые трассы. Глава кабмина проверил ход работ
Мандат Шайлообека Атазова должен перейти Абдурахману Муртазалиеву Мандат Шайлообека Атазова должен перейти Абдурахману Муртазалиеву
Жалобы на&nbsp;плохие дороги. Как и&nbsp;когда улучшится ситуация, рассказал Садыр Жапаров Жалобы на плохие дороги. Как и когда улучшится ситуация, рассказал Садыр Жапаров
Бизнес
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
9 апреля, вторник
15:07
Товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном намерены довести до $2 миллиардов Товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном намерены...
14:44
Кыргызстан доставил гуманитарный груз в Казахстан
14:30
Инициативу штрафовать за клевету и оскорбления в СМИ юристы подвергли критике
14:22
В Жогорку Кенеше с 2026 года заработает система распознавания лиц
13:57
В Бишкеке госнотариус лишил наследства трех детей-сирот — Генпрокуратура