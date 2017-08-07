Сторонник Жапарова: Как водитель такси, я оказался не в то время не в том месте

«Я оказался не в то время не в том месте. Так сказал и прокурор и посмеялся надо мной», — рассказал на судебном процессе по делу сторонников Садыра Жапарова подсудимый Анарбек Бейшебаев.

По его словам, сторонником экс-депутата он не является. Занимается частным извозом. В тот день, 25 марта 2017 года, он повез к зданию ГКНБ пассажира. Тот хотел расплатиться крупной купюрой. Сдачи у таксиста не оказалось. Пассажир ушел за мелочью. Бейшебаев, достаточно прождав, решил его поискать в толпе. Как раз в это время начались беспорядки. Он уже собрался уходить, как толпа оттеснила его к милицейскому кордону. Его схватили сотрудники милиции и, избивая, потащили в автобус.

«Я был первым задержанным. В автобус меня затащили первого. Меня избивали 5-6 человек. Я закрыл лицо руками и лежал. Слышал, что приводили еще людей. И их тоже били. Слышал звук бьющегося стекла. Но не могу сказать, кто разбил стекла, потому что не смотрел. Видел только двух или трех совсем молоденьких парнишек. Они лежали, не в силах пошевелиться, так как были очень сильно избиты. Я отсидел 1 месяц в СИЗО. Меня отпустили из-под ареста, но я под судом», — рассказал Анарбек Бейшебаев.