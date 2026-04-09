11:22
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Власть

Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»

Основатель холдинга «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов заявил о предполагаемых переговорах в ГКНБ, в ходе которых, по его словам, сумма выплат со стороны компании была увеличена с $20 до $30 миллионов. Его рассказ распространяется в открытых источниках.

Фото из архива. Шаршенбек Абдыкеримов

По словам бизнесмена, в июле 2023 года генеральный директор ОсОО «Аю» Исаев находился на допросе в МВД. Параллельно финансиста компании Нурлана Абдыраева пригласили в ГКНБ. Как утверждает Абдыкеримов, его провели напрямую в кабинет главы ведомства Камчыбека Ташиева.

В кабинете, по его словам, находился также Равшан Сабиров. Абдыраеву предложили присоединиться к разговору за чаем. Далее, как утверждается, состоялся следующий диалог.

Финансист сообщил, что компания готова урегулировать вопрос и выплатить $20 миллионов за выявленные нарушения. 

В ответ, по версии Абдыкеримова, Камчыбек Ташиев перебил его и заявил, что сумма должна составить $30 миллионов.

После этого, как утверждает бизнесмен, обсуждение продолжилось уже в формате согласования условий. По его словам, Абдыраев, находясь в кабинете, согласился на новую сумму.

Позже он связался с Абдыкеримовым и сообщил, что «все хорошо, договорились, платим $30 миллионов». Бизнесмен утверждает, что был удивлен таким решением, поскольку ранее обсуждался иной формат — внесение активов на сумму около $20 миллионов, включая производственные объекты и инвестиционные проекты.

По словам Абдыкеримова, речь шла о конкретных активах — здании, заводе, а также проектах с потенциальным участием инвесторов, в том числе в хлопковой отрасли на юге Кыргызстана. 

Он подчеркивает, что у бизнеса нет свободных наличных средств в таких объемах, поскольку средства находятся в обороте.

Бизнесмен также утверждает, что после встречи в ГКНБ был установлен срок — 30 дней для выплаты $30 миллионов наличными. По истечении этого срока, по его словам, начались задержания сотрудников компании, включая генерального директора, бухгалтеров и технических специалистов.

Официальных комментариев со стороны ГКНБ или других государственных органов по данным заявлениям на момент публикации не поступало.

 

Справка:

Шаршенбек Абдыкеримов — кыргызстанский предприниматель, основатель холдинга «Аю», одного из крупнейших производителей алкогольной продукции в стране. В отношении него возбуждены уголовные дела экономического характера. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял об изъятии у Абдыкеримова имущества на сумму около 100 миллиардов сомов. По открытым данным, предприниматель находится за пределами Кыргызстана, в том числе сообщалось о его пребывании в Лондоне. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/369620/
просмотров: 1548
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: Бизнесмен дважды лишился пансионата — сначала от ОПГ, потом от ГКНБ
Детей продавали и подвергали разврату: в Бишкеке вынесли приговор фигурантам
На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
«Кустуризация». На противоправные действия сотрудников ГКНБ поступило 386 жалоб
Сотрудника ГКНБ отстранили от работы после жалобы о давлении на семью
«Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
Карьер без разрешений и ущерб 15 миллионов: в Джалал-Абаде задержан иностранец
Сулайманов: Политические интересы могут вновь сблизить Жапарова и Ташиева
Фиктивные работники в детсаду получали зарплату — ущерб 750 тысяч сомов
Племянник Ташиева вышел из СИЗО: что известно по делу «Кыргызнефтегаза»
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
Бизнес
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
9 апреля, четверг
11:11
Продолжаются поиски тела мальчика, упавшего в реку Нарын Продолжаются поиски тела мальчика, упавшего в реку Нары...
11:08
Беларусь, Казахстан, Япония. В каких странах есть отработка для медиков
11:03
В парламенте просят кабмин обеспечить единовременную выплату чернобыльцам
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля
10:59
В ЖК призывают решить проблемы мемориального комплекса «Ата-Бейит»