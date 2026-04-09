Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»

Основатель холдинга «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов заявил о предполагаемых переговорах в ГКНБ, в ходе которых, по его словам, сумма выплат со стороны компании была увеличена с $20 до $30 миллионов. Его рассказ распространяется в открытых источниках.

По словам бизнесмена, в июле 2023 года генеральный директор ОсОО «Аю» Исаев находился на допросе в МВД. Параллельно финансиста компании Нурлана Абдыраева пригласили в ГКНБ. Как утверждает Абдыкеримов, его провели напрямую в кабинет главы ведомства Камчыбека Ташиева.

В кабинете, по его словам, находился также Равшан Сабиров. Абдыраеву предложили присоединиться к разговору за чаем. Далее, как утверждается, состоялся следующий диалог.

Финансист сообщил, что компания готова урегулировать вопрос и выплатить $20 миллионов за выявленные нарушения.

В ответ, по версии Абдыкеримова, Камчыбек Ташиев перебил его и заявил, что сумма должна составить $30 миллионов.

После этого, как утверждает бизнесмен, обсуждение продолжилось уже в формате согласования условий. По его словам, Абдыраев, находясь в кабинете, согласился на новую сумму.

Позже он связался с Абдыкеримовым и сообщил, что «все хорошо, договорились, платим $30 миллионов». Бизнесмен утверждает, что был удивлен таким решением, поскольку ранее обсуждался иной формат — внесение активов на сумму около $20 миллионов, включая производственные объекты и инвестиционные проекты.

По словам Абдыкеримова, речь шла о конкретных активах — здании, заводе, а также проектах с потенциальным участием инвесторов, в том числе в хлопковой отрасли на юге Кыргызстана.

Он подчеркивает, что у бизнеса нет свободных наличных средств в таких объемах, поскольку средства находятся в обороте.

Бизнесмен также утверждает, что после встречи в ГКНБ был установлен срок — 30 дней для выплаты $30 миллионов наличными. По истечении этого срока, по его словам, начались задержания сотрудников компании, включая генерального директора, бухгалтеров и технических специалистов.

Официальных комментариев со стороны ГКНБ или других государственных органов по данным заявлениям на момент публикации не поступало.