На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины

Задержана государственный нотариус Иссык-Кульского района по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
По его данным, нотариус К.К. систематически получала наличные деньги за оказание услуг, при этом суммы превышали установленную госпошлину.
Оплата принималась с нарушением требований законодательства, согласно которым она должна производиться исключительно в безналичной форме до совершения нотариальных действий.
Размер незаконных выплат варьировался от 1 тысячи до 20 тысяч сомов в зависимости от сложности услуг. В настоящее время расследование продолжается.
ГКНБ призывает граждан, пострадавших от действий нотариуса, обращаться в управление ведомства по Иссык-Кульской области.