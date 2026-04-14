13:03, 14 апреля 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
ГКНБ: После разъяснений часть сторонников «Йакын-Инкар» отказалась от движения
13:03, 14 апреля 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
Сторонники религиозно-экстремистской организации «Йакын-Инкар» (запрещена в Кыргызстане) в Нарыне и одноименной области отказались от участия в ней после профилактической беседы. Об этом сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности.
В ходе мероприятия со стороны официального мусульманского духовенства до присутствующих доведена информация о недопустимости религиозного раскола, важности общественного согласия и следования традиционному исламу на основе ханафитского масхаба.