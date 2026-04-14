10:33
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Происшествия

Экс-сотруднику ГКНБ по Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему начальнику шестого отдела Управления ГКНБ по Иссык-Кульской области У.Н. предъявлены обвинения в коррупции. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

СМИ
Бывшему начальнику шестого отдела Управления ГКНБ по Иссык-Кульской области У.Н. предъявлены обвинения в коррупции

Стало также известно, что накануне Первомайский районный суд Бишкека изменил ранее задержанному меру пресечения на домашний арест. Он будет находиться под санкцией до окончания следствия по делу.

Расследование ведет следственная служба МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370173/
просмотров: 771
Версия для печати
14 апреля, вторник
10:28
Садыр Жапаров: Всем селам страны дадут кыргызские названия Садыр Жапаров: Всем селам страны дадут кыргызские назва...
10:25
УПСМ ответило на жалобу о машине с разными номерами в Бишкеке
10:24
С проката сняли фильм «Өч-2» и уволили директора «Кыргызтасмасы»
10:18
Президент: Слухи о непризнании водительских прав — дело коррупционеров
10:17
В Сокулукском районе семь детей-сирот обеспечили земельными участками