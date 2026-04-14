Экс-сотруднику ГКНБ по Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему начальнику шестого отдела Управления ГКНБ по Иссык-Кульской области У.Н. предъявлены обвинения в коррупции. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Стало также известно, что накануне Первомайский районный суд Бишкека изменил ранее задержанному меру пресечения на домашний арест. Он будет находиться под санкцией до окончания следствия по делу.

Расследование ведет следственная служба МВД.