В Кыргызстане задержали еще одного экс-зампреда ГКНБ и ряд сотрудников

В Кыргызстане задержан бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Тимур Шабданбеков. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их данным, Тимура Шабданбекова подозревают в злоупотреблении должностным положением. Его задержали сотрудники Военной прокуратуры.
Кроме него, по делу проходят и другие фигуранты. В частности, задержаны глава компании «Ред Петролеум» Акылбек Маматов, бывший заместитель руководителя Фонда по управлению государственным имуществом Бекзат Абдикахаров, а также несколько бывших и действующих работников ГКНБ.
По информации источников, среди них — бывший заместитель начальника управления ГКНБ по Нарынской области и несколько начальников отделов, включая подразделение по борьбе с кибермошенничеством.
Подробности уголовного дела, а также роль каждого из фигурантов пока не раскрываются. Официальных комментариев с деталями обвинения на момент публикации не поступало.
Напомним, накануне в Бишкеке задержан бывший заместитель главы ГКНБ Даниэль Рысалиев. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Отметим, что семья Акылбека Маматова связана с семьей бывшего главы госкомитета Камчыбека Ташиева. Его отец ранее занимал должность заместителя Ташиева в Кыргызском футбольном союзе.
Задержания происходят на фоне кадровых изменений в ГКНБ, начавшихся в феврале 2026 года.
Тимур Шабданбеков — бывший заместитель председателя ГКНБ.
Родился 28 марта 1974 года в Бишкеке. В 1996-м окончил Высшую школу МВД.
С 1999 года проходит службу в органах национальной безопасности. Занимал различные должности, в том числе в Антикоррупционной службе ГКНБ.
В марте 2019-го назначен заместителем председателя ГКНБ — начальником Девятой службы (Служба государственной охраны), отвечающей за безопасность первых лиц государства.
13 июля 2022 года назначен заместителем председателя ГКНБ.
С должности освобожден 10 февраля 2026-го.