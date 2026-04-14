В Кыргызстане задержали еще одного экс-зампреда ГКНБ и ряд сотрудников

В Кыргызстане задержан бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Тимур Шабданбеков. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, Тимура Шабданбекова подозревают в злоупотреблении должностным положением. Его задержали сотрудники Военной прокуратуры.

Кроме него, по делу проходят и другие фигуранты. В частности, задержаны глава компании «Ред Петролеум» Акылбек Маматов, бывший заместитель руководителя Фонда по управлению государственным имуществом Бекзат Абдикахаров, а также несколько бывших и действующих работников ГКНБ.

По информации источников, среди них — бывший заместитель начальника управления ГКНБ по Нарынской области и несколько начальников отделов, включая подразделение по борьбе с кибермошенничеством.

Подробности уголовного дела, а также роль каждого из фигурантов пока не раскрываются. Официальных комментариев с деталями обвинения на момент публикации не поступало.

Напомним, накануне в Бишкеке задержан бывший заместитель главы ГКНБ Даниэль Рысалиев. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что семья Акылбека Маматова связана с семьей бывшего главы госкомитета Камчыбека Ташиева. Его отец ранее занимал должность заместителя Ташиева в Кыргызском футбольном союзе.

Задержания происходят на фоне кадровых изменений в ГКНБ, начавшихся в феврале 2026 года.