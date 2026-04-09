Пользователь TikTok задержан ГКНБ по подозрению в призывах к захвату власти

Задержан пользователь TikTok. Он подозревается в распространении материалов с призывами к насильственному захвату власти и организации массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 9 апреля в рамках расследования уголовного дела по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР задержан гражданин Б.К.Ж., 1984 года рождения.

Фото ГКНБ

«Он являлся владельцем аккаунта oiboi_007 в TikTok и систематически публиковал материалы провокационного характера, содержащие призывы к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти. В ходе следственных мероприятий он признал свою причастность к ранее выявленным публикациям противоправного содержания. Задержанный водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР. Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.