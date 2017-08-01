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Общество

Первым все необходимые документы сдал в ЦИК Темир Сариев

Первым кандидатом на должность президента Кыргызстана, сдавшим в ЦИК все необходимые документы, стал Темир Сариев. Об этом сказала на пресс-конференции председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, он собрал почти 62 тысячи подписей в свою поддержку, из которых 58 тысяч признаны достоверными, представил сертификат на знание государственного языка, избирательный залог и подал заявление о регистрации его как кандидата в президенты.

Напомним, заявки на участие в выборах президента КР подали 59 человек.
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