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Экономика

Президент Союза банков Кыргызстана назвал сом центральноазиатским долларом

Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев во время интервью «Биринчи радио» назвал сом центральноазиатским долларом.

По моим личным наблюдениям, в Алматы, Узбекистане нашей национальной валютой можно расплачиваться на базарах, в такси, ресторанах, кафе, можно сказать, везде, где осуществляются платежи. Поэтому, хоть и с долей шутки, сом можно назвать центральноазиатским долларом.

Анвар Абдраев

Он рассказал в эфире радио, что его коллеги из Узбекистана и Казахстана признались — в Центральной Азии сом — наиболее стабильная валюта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293643/
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