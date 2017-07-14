Правозащитные организации требуют снять запрет на въезд в Кыргызстан Пономареву

Решение правительства Кыргызстана отказать Виталию Пономареву, главе правозащитного центра «Мемориал», во въезде в страну неправильное и вызывает глубокую озабоченность по поводу его мотивации. Об этом заявили члены Платформы «Гражданская солидарность» (Civic Solidarity Platform (CSP).

«9 июля пограничная служба КР сообщила Пономареву, что ему отказано во въезде в страну. Он не был информирован о причине запрета и о том, как долго он продлится. Позже через своих адвокатов Пономарев узнал, что решение принято службами безопасности Кыргызстана — ГКНБ», — говорится в сообщении.

Отмечено, что 37 правозащитных организаций из 18 стран мира выступают против этого запрета. По их словам, Пономарев — гражданин Российской Федерации, всемирно известный эксперт по правам человека в Центральноазиатском регионе. Он хорошо известен как государственным чиновникам, так и правозащитным сообществам в Кыргызстане, а также в соседних странах Центральной Азии.

Впервые Пономарев был объявлен персоной нон-грата и депортирован из Кыргызстана в феврале 2009 года. Сразу после революции 2010-го, президент периходного периода Роза Отунбаева подписала указы о снятии ранее наложенных запретов на въезд в страну Пономареву и его коллегам из других правозащитных организаций.

«С тех пор он продолжил свои исследования по нарушениям прав человека в регионе, опубликовав несколько примечательных работ, в том числе крупный доклад об этническом насилии, вспыхнувшем в Оше и Джалал-Абаде в июне 2010 года», — говорится в сообщении.

Члены платформы «Гражданская солидарность» считают этот запрет на въезд в Кыргызстан иностранным правозащитникам, а также недавнее усиление давления на гражданское общество и журналистов, крайне тревожным событием. Запрет нарушает ряд обязательств, которые правительство Кыргызстана добровольно подписало будучи членом ООН и ОБСЕ.

Кроме того, по их данным, 2 декабря 2015 года власти республики отказались разрешить руководителю офиса «Хьюман Райтс Вотч» (HRW) в Кыргызстане Мире Риттманн въехать в страну. Никакой причины, по словам правозащитников, для этого решительного шага не было.

«Мы настоятельно призываем правительство Кыргызстана незамедлительно снять запрет на въезд в отношении Виталия Пономарева и Миры Риттманн, уважать права правозащитников на осуществление их важной и законной работы свободно и беспрепятственно. Мы считаем, что предыдущие инциденты — тревожные индикаторы того, что нынешнее правительство повторяет некоторые ошибки, допущенные при Бакиеве. Мы призываем правительство отменить решения, которые наносят ущерб репутации Кыргызстана как ведущей силы демократии в Центральной Азии», — заявили правозащитники.

НПО по правам человека, подписавшие обращение:

1. Албанский Хельсинкский комитет (Албания).

2. Article 19 (Соединенное Королевство).

3. Ассоциация УМДПЛ (Украина).

4. Бир Дуйно (Кыргызстан).

5. Центр гражданских свобод (Украина).

6. Центр развития демократии и прав человека (Россия).

7. Centre de la protection Internationale (Франция).

8. Citizens' Watch (Россия).

9. Crude Accountability (США).

10. German-Russian Exchange (Германия).

11. Голос Свободы (Кыргызстан).

12. Хельсинская ассоциация Армении (Армения).

13. Хельсинкская гражданская ассамблея «Ванадзор» (Армения).

14. Хельсинкский комитет Армении (Армения).

15. Human Rights Information Center (Украина).

16. Human Rights Matter (Германия).

17. Литовский Институт мониторинга прав человека (Литва).

18. Index on Censorship (Соединенное Королевство).

19. Международное партнерство по правам человека (Бельгия).

20. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (Казахстан).

21. Харьковский областной фонд «Общественная альтернатива» (Украина).

22. Libereco (Германия / Швейцария).

23. Московская Хельсинская группа (Россия).

24. Нидерландский Хельсинкский комитет (Нидерланды).

25. Норвежский Хельсинкский комитет (Норвегия).

26. Notabene (Таджикистан).

27. Офис гражданских свобод (Таджикистан).

28. Promo LEX (Молдова).

29. Защита прав без границ (Армения).

30. Общественное объединение «Кадір-қасиет» («Достоинство») (Казахстан).

31. Общественный вердикт (Россия).

32. Regional Center for Strategic Studies (Азербайджан / Грузия).

33. Информационно-аналитический центр «СОВА».

34. Белорусский дом прав человека им. Бориса Звозскова (Литва).

35. Truth Hounds (Украина).

36. Женщины Дона (Россия).

Human Rights Watch (США) также присоединяется к обращению CSP.