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Общество

Freedom For Eurasia осуждает участие чиновников Кыргызстана в выборах в Беларуси

Организация Freedom For Eurasia решительно осуждает участие должностных лиц Кыргызстана в президентских выборах в Беларуси 26 января 2025 года.

Как отмечается в заявлении организации, эти выборы широко признаны фиктивными и направлены на поддержание авторитарного правления Александра Лукашенко. Присутствие представителей Кыргызстана придало незаслуженную видимость легитимности процессу, лишенному какого-либо подобия справедливости или демократических принципов.

«Делегация, в состав которой вошли председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Н.Шайлдабекова — глава делегации, члены ЦИК А.Бекматов и М.Абдалиев, а также депутаты парламента У.З.Ормонов, А.Т.Эрбаев, Э.Р.Сатыбалдиев, Б.У.Сыдыков, Б.В.Шабазов и А.Т.Кылычбаев участвовали в наблюдении за выборами под эгидой Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Их присутствие послужило обелению глубоко порочного процесса, характеризующегося отсутствием реальной конкуренции, повсеместным запугиванием оппозиции и систематическим подавлением основных прав», — говорится в заявлении.

Freedom For Eurasia считает участие этих должностных лиц Кыргызстана в выборах в Беларуси «вопиющим пренебрежением демократическими принципами и международными нормами».

«Их действия подрывают приверженность Кыргызстана демократическим ценностям и способствуют разрушению международных стандартов свободных и справедливых выборов. Их поддержка санкционированного белорусского политического руководства и связь с находящимися под санкциями лицами, такими как Элла Памфилова, еще больше подчеркивает презрение к международным усилиям по привлечению авторитарных режимов к ответственности», — заявляет организация.

Freedom For Eurasia призывает демократические страны ввести целевые санкции против названных должностных лиц Кыргызстана.

«Эти меры необходимы для привлечения их к ответственности за соучастие в поддержке авторитарного режима и для предотвращения аналогичных действий в будущем. Международное сообщество должно ясно дать понять, что поддержка недемократических выборов будет иметь серьезные последствия», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318035/
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