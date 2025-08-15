Human Rights Watch призывает освободить правозащитницу Риту Карасартову

В преддверии судебного процесса над Ритой Карасартовой, назначенного на 15 августа, правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором просит власти Кыргызстана снять обвинения и освободить правозащитницу.

Как отмечают правозащитники, дело Карасартовой было засекречено, что ограничивает доступ защиты к материалам дела и предполагает, что судебный процесс может пройти в закрытом режиме. Эти меры нарушают ее права на справедливое судебное разбирательство, предусмотренные международным правом. Судебное разбирательство уже дважды откладывалось.

«Засекречивание дела Карасартовой в сочетании с неоднократными переносами судебного разбирательства по просьбе обвинения помогают скрыть дело от общественного внимания и указывают на политически мотивированное преследование. Власти должны прекратить этот неправомерный судебный процесс, снять обвинения и освободить Карасартову», — заявила исследователь по Центральной Азии в Human Rights Watch Сыйнат Султаналиева.

Human Rights Watch призывает кыргызские власти немедленно рассекретить дело Карасартовой и, если обвинение будет настаивать на продолжении судебного разбирательства, гарантировать ей право на справедливое судебное разбирательство в полном объеме. Власти должны предоставить Рите Карасартовой и ее адвокатам полный доступ к материалам дела, а все судебные заседания должны проходить открыто, с полным доступом для журналистов и наблюдателей гражданского общества.

«Преследование Риты Карасартовой станет тревожным сигналом для других правозащитников и активистов гражданского общества в Кыргызстане. Власти должны соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и немедленно освободить Риту Карасартову, снять с нее все обвинения и прекратить кампанию по преследованию правозащитников и активистов гражданского общества», — добавила Сыйнат Султаналиева.

Напомним, Риту Карасартову задержали 14 апреля по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам». Обыск в доме правозащитницы проведен в ее отсутствие предположительно в связи с публикацией письма Тилекмата Куренова, написанного ранее, в котором он просил опубликовать его текст, если с ним что-либо случится.

19 апреля ГКНБ сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Куренов доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти.