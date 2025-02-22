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Общество

Правозащитные организации призывают обеспечить безопасность Махабат Тажибек кызы

Восемь международных правозащитных организаций опубликовали совместное заявление, в котором призывают власти Кыргызстана обеспечить безопасность осужденной журналистки Махабат Тажибек кызы.

«Власти Кыргызстана должны срочно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности заключенной правозащитницы и журналистки, которой угрожала убийством одна из ее сокамерниц», — говорится в заявлении.

Напомним, об угрозе жизни и здоровью Махабат Тажибек кызы со стороны другой отбывающей наказание в женской колонии сообщил 19 февраля журналист-расследователь Болот Темиров.

«Жизни Махабат угрожает опасность от Лысенко Валентины Алексеевны, осужденной за убийство группой лиц на 25 лет», — написал он.

Болот Темиров опубликовал письмо от супруги, где она пишет, что некая Лысенко грозится ее отравить и убить.

В пресс-службе ГСИН рассказали 24.kg, что опубликованная Болотом Темировым информация не соответствует действительности. Там добавили, что сейчас безопасности осужденной Махабат Тажибек кызы ничего не угрожает. С заявлением в адрес администрации учреждения № 2, в котором содержится журналистка, о каких-либо неправомерных действиях со стороны других осужденных она не обращалась.

Напомним, Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков были среди 11 журналистов, которых арестовали в январе 2024 года. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

19 февраля представители Национального центра по предотвращению пыток посетили Махабат Тажибек кызы в колонии. В заявлении центр сообщил, что конфликтная ситуация решена и в настоящее время безопасности журналистки ничего не угрожает.

20 февраля пресс-служба омбудсмена сообщила о визите сотрудников аппарата в исправительную колонию № 2, отметив, что они также обсуждали угрозы в адрес Махабат Тажибек кызы с руководством исправительного учреждения.

Однако, отмечают правозащитники, из-за уязвимого положения осужденной журналистки в колонии сохраняются серьезные опасения за ее безопасность и благополучие.

Международные правозащитные организации призывают власти Кыргызстана принять быстрые и эффективные меры для обеспечения безопасности Махабат Тажибек кызы и защитить ее от опасных условий содержания в тюрьме.

«Делегация Европейского союза в Кыргызской Республике и другие представительства демократических партнеров страны должны поднять этот вопрос перед властями Кыргызстана и настоятельно призвать к должному рассмотрению жалоб и решению проблем Махабат Тажибек кызы», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320799/
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