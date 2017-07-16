Неделя-24: что вы могли пропустить

Чем ближе к выборам, тем жарче становится на политической арене Кыргызстана. Не стала исключением и прошедшая неделя. Только за один день о своем намерении побороться за главный пост страны заявили сразу пять(!) претендентов.

С одной стороны, наличие альтернативных кандидатов – показатель открытых и демократических выборов, но только не когда в президенты метят безработный, обвиненный в мошенничестве и человек, которому инкриминируют разжигание межнациональной розни.

В субботу состоялся съезд партии СДПК. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков стал единым кандидатом на пост президента от социал-демократов. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах заявил и нынешний спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков, но делегаты съезда его освистали.

О чем важном и интересном писали на уходящей неделе журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре.

Убийство Камилы Дуйшебаевой. Кто все-таки виноват?

Уходящая семидневка запомнится не только выдвиженцами. Неожиданно для всех снова заговорили о нераскрытом убийстве 19-летней Камилы Дуйшебаевой, произошедшем три года назад.

Это дело стало резонансным: в СМИ назывались очень громкие имена. Сменилось четыре министра внутренних дел. Все они брали расследование под личный контроль, но уголовное дело не раскрыто до сих пор.

На профессиональном сленге это называется висяком. И вдруг…

Цены растут, политики улыбаются…

По итогам первого полугодия 2017-го ситуация в экономике позитивная. Однако на самом деле сказывается эффект низкой базы прошлого года.

К примеру, с начала года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 5,2 процента. А услуги подорожали на 3,8 процента, табачные изделия — на 14,7.

Так ли хороша динамика, как нам пытаются представить чиновники, разбирались в материале «Итоги полугодия. Экономика оживает, цены растут».

Счастливое и беззаботное детство. Оно им только снится

Чистые, опрятные, почти все в фартучках. Так выглядят маленькие продавцы на Ошском рынке Бишкека. В Кыргызстане насчитывается более 580 тысяч работающих детей в возрасте от 5 до 17 лет. Часто ребятам вместо получения образования приходится работать на рынках.

Об отдыхе или играх с друзьями-сверстниками речи и вовсе нет. Основная причина – материальные трудности в семье. Подробнее - в материале «Маленькие торговцы Ошского рынка».

Почему не обязательно гнаться за мечтой в большом городе

В последние годы все больше внимания уделяют развитию в Кыргызстане собственного производства. В Фонде развития предпринимательства решили кредитовать не солидных бизнесменов, а молодежь. Глава фонда Чынгыз Макешов рассказал ИА «24.kg», зачем инвестировать в стартапы.

24 часа с потомственным вертолетчиком

Пожалуй, каждый хотя бы раз мечтал оказаться за штурвалом самолета и ощутить, как это – управлять железной птицей, взмывая в небо наперекор законам природы. Мы не стали исключением. В погоне за своей мечтой оказались на авиабазе «Кант» и провели 24 часа с потомственным вертолетчиком Ильдаром Иксановым. Какие секреты нам удалось узнать и пустили ли нас в кабину Ми-8, читайте в традиционной рубрике «Мои-24».

В ожидании новых побед

Уланбек Касымбеков — один из лучших бойцов Кыргызстана последних пяти лет. Нынешний сезон мог стать для него самым успешным в карьере, но он травмировал глаз, перенес две операции и приостановил выступления.

О том, что привело к травме, как идет восстановление и когда фанаты вновь увидят его на ринге, читайте в нашем интервью «Вылечу глаза и еще много раз порадую болельщиков!».

Виртуальное путешествие ИА «24.kg». Таласская область

Изучив достопримечательности северных областей Кыргызстана, ИА «24.kg» отправляется на юг. По дороге Бишкек — Ош придется преодолеть несколько перевалов, чтобы очутиться в красивейших долинах. Мы держим путь в самую маленькую область республики — Таласскую. Попасть в нее можно через соседний Казахстан или перевал Тоо-Ашуу.

Ах, эта сладкая пора отпусков!…

Для тех, кто планирует свой отпуск, мы подготовили простые, но очень важные советы о том, как не попасть впросак. В первую очередь следует ознакомиться с информацией о санитарной ситуации в пункте назначения и проконсультироваться с квалифицированным врачом. Подробнее - в материале «Отпуск. Чего остерегаться в поездке».

Конечно, мы позаботились об офисных работниках, которым об отпуске остается только мечтать. Прогуляемся по Турции? Или, может, посетим очаровательную Грузию?

Ну и всем нам стоит помнить об элементарных правилах гигиены, иначе есть вероятность стать зловонным кошмаром для окружающих. Очень деликатная тема, но сил молчать больше нет. Подробнее

Кстати, летом особое внимание стоит уделять и питанию. Правильно организованное, оно поможет не только охладить организм, но и насытить его полезными элементами, защитить от обезвоживания и тепловых ударов, зарядить энергией. Какие употреблять продукты, чтобы легче перенести жару, читайте в нашем материале.

И, да, деньги лишними не бывают, особенно перед отпуском. А вы знаете, как самостоятельно рассчитать отпускные? Читайте инструкцию тут.

Кыргызстан – земля победоносного человека

Брэд Брэннимэн приехал в Кыргызстан из Новой Зеландии. «Меня часто спрашивают, почему не Алматы или Москва, ведь там я смог бы заработать больше денег. Я отвечаю, что Бишкек — мой выбор образа жизни — меньше, чище, дружелюбнее, много природы и много друзей», - признался он.

О том, что объединяет Кыргызстан и такую далекую Новую Зеландию и что Брэду хотелось бы изменить в нашей стране, он рассказал здесь.

Что любят читать молодые политики

Жанар Акаев – один из самых молодых и принципиальных депутатов нынешнего созыва Жогорку Кенеша. Он не боится критиковать народных избранников и открыто высказывать свое мнение с высокой трибуны, за что не так давно вызвал недовольство у коллег по цеху. Во многом мировоззрение политика формируют книги, которые он читает.

В последнее время Жанар Акаев отдает предпочтение историческим романам и автобиографическим произведениям выдающихся личностей и реформаторов. О своем топе-5 книг он рассказал и нам.

Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса

Продолжился на этой неделе и суд над Омурбеком Текебаевым и Дуйшенкулом Чотоновым, которых обвиняют в коррупции. На сегодня адвокаты подсудимых заявили семь(!) отводов судье и несколько прокурорам. Ни один не удовлетворили. Свидетели защиты называют процесс «мыльным сериалом» и просят «прекратить клоунаду». Подробнее