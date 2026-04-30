В Таласской области высадили 83,8 тысячи саженцев тянь-шаньской ели

Фото 24.kg. Высадка саженцев в Таласской области

В Таласской области в рамках проекта по восстановлению лесов высажено 83,8 тысячи саженцев тянь-шаньской ели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, работы охватили 100 гектаров.

Фото 24.kg. Высадка саженцев в Таласской области
Проект реализуется в рамках инициативы «Устойчивость региональных пастбищных сообществ — АДАПТ» и направлен на восстановление деградированных земель, повышение устойчивости экосистем к изменению климата и сохранение лесных ресурсов.

Лесные территории региона испытывают значительное давление из-за чрезмерного выпаса скота, засухи и эрозии почв. Для защиты новых посадок предусмотрена установка ограждения протяженностью более 8,6 километра.

Таласское лесное хозяйство также направит собственные средства на подготовку почвы, посадку и уход за саженцами. Общий бюджет проекта превышает 8,8 миллиона сомов.

Ожидается, что реализация инициативы позволит восстановить лесные площади, снизить риски эрозии и селевых процессов, а также повысить экологическую устойчивость региона.
Материалы по теме
Минтранс потребовал ускорить стройку дорог в Таласе
В четырех районах КР высадят 800 тысяч деревьев для борьбы с изменением климата
В Оше на месте восьми рекультивированных кладбищ высаживают деревья
Еще 740 новых деревьев для Бишкека: мэр принял участие в массовой посадке
Участники заседания ШОС по охране природы посадили деревья в парке «Ала-Арча»
В Джалал-Абадской области прижились 75 процентов высаженных в 2025 году деревьев
Высадить 9 миллионов деревьев в 2026 году планируют в Кыргызстане
Кабмин отчитался о рекордах, но депутат указала на гниющий у дорог урожай
Падение цен на фасоль: Торобаев рассказал о мерах поддержки фермеров Таласа
В Таласской области при посещении бани погибла 14-летняя девочка
