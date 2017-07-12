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Общество

Суд над водителем, сбившим двух школьников, перенесен

В Ленинском районном суде адвокат Шарабидин Токтосунов, представляющий интересы потерпевших на судебном процессе по делу о двух сбитых школьниках,  ходатайствовал о переносе заседания.
Отметим, на первое заседание пострадавшая сторона явилась без адвоката.

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Шарабидин Токтосунов аргументировал свое ходатайство тем, что ему необходимо ознакомиться с материалами дела. Представитель пострадавших также ходатайствовал о ведении аудио- и видеозаписи, адвокат подсудимого Каныбек Омурканов и сам подсудимый Мирлан Ажибеков поддержали ходатайство.

Однако судья Алмазбек Джоошбеков, выслушав доводы сторон, ходатайство удовлетворил лишь частично: видео- и фотосьемку запретил, аудиозапись вести разрешил.

Назначены две даты предстоящих заседаний: 18 июля в 11.00  и 19 июля в 14.00.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся. У пострадавших врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, а у одного и перелом основания черепа.
Управлял машиной гражданин Кыргызстана Мирлан Ажибеков, 1988 года рождения.
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